Tem Terra Nostra hoje? Emissora muda programação nesta sexta

Os fãs de Terra Nostra devem ficar atentos nesta sexta-feira, 5 de dezembro, pois a novela não será exibida na TV Globo. A reprise é exibida de segunda a sexta-feira, com reprises no sábado, mas a emissora precisou alterar a programação de hoje.

Por que não tem Terra Nostra hoje?

No lugar da novela, a TV Globo fará a transmissão do sorteio da Copa do Mundo FIFA, que definirá os 12 grupos do torneio de 2026. Com isso, até a Sessão da Tarde sofrerá mudanças e o filme começará mais tarde, a partir das 15h40. No sábado, 6, a reprise da novela será exibida normalmente, a partir das 14h10.

Nos próximos capítulos, Bartolo segue decidido a comprar um pequeno lote para plantar uvas e vê aí a chance de prosperar. Enquanto isso, Renato se impressiona com a elegância de Florinda, que começa a chamar sua atenção. A rivalidade entre Rosana e Angélica volta a esquentar. Amadeo tenta convencer Matteo a aceitar a mão estendida de Francesco, mas Inêz acaba encontrando bilhetes escondidos do italiano, o que transforma a situação em drama.

Inêz faz um verdadeiro escarcéu por causa dos bilhetes. Na casa de Gumercindo, Augusto tenta convencer o patrão a diversificar as plantações e lembra a história dos Matarazzo. Já Tiziu sofre com a consciência: ele deve revelar ao primo que o garoto é filho do fazendeiro? Giuliana aceita o apoio de Francesco e promete um dia tirar Aninha das mãos de Janete. O clima fica tenso quando Gumercindo, ao ver José Alceu diante dele, percebe que há muito mais por trás daquele reencontro do que consegue admitir.

No povoado, Matteo descobre que o dono dos terrenos do loteamento é Francesco, mais uma surpresa do sogro informal. Dolores, decidida, vai buscar Juanito e o devolve ao colo de Giuliana, que se emociona ao ter o bebê de volta. Já Maria do Socorro, ao ver José Alceu, tem uma estranha sensação ao lembrar de Naná. Na ceia dos colonos, olhares entre Renato e Florinda chamam atenção.

Giuliana não larga Juanito por nada. Dolores alerta que ninguém pode descobrir que o menino foi deixado na roda dos enjeitados. Janete, por sua vez, ouve escondida conversas sobre Paola e já planeja usar tudo a seu favor. Francesco propõe sociedade a Amadeo e Matteo na fábrica de macarrão, e eles aceitam, ainda que com um pé atrás. Rosana segue provocando Angélica, insinuando que Augusto tem outra mulher.

Dolores observa o amor de Giuliana com Juanito e se emociona. Gumercindo viaja com Bartolo e Angélica para convencer os colonos a não abandonarem as terras. Na casa grande, Maria do Socorro tenta aproximar José Alceu e Tiziu, mas o clima pesa quando Antenor chega.