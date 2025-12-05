Cinema & TV

Tem Terra Nostra hoje? Emissora muda programação nesta sexta

TV Globo mudou grade por causa da Copa do Mundo

Escrito por Anny Malagolini
Os fãs de Terra Nostra devem ficar atentos nesta sexta-feira, 5 de dezembro, pois a novela não será exibida na TV Globo. A reprise é exibida de segunda a sexta-feira, com reprises no sábado, mas a emissora precisou alterar a programação de hoje.

Por que não tem Terra Nostra hoje?

No lugar da novela, a TV Globo fará a transmissão do sorteio da Copa do Mundo FIFA, que definirá os 12 grupos do torneio de 2026. Com isso, até a Sessão da Tarde sofrerá mudanças e o filme começará mais tarde, a partir das 15h40. No sábado, 6, a reprise da novela será exibida normalmente, a partir das 14h10.

Nos próximos capítulos, Bartolo segue decidido a comprar um pequeno lote para plantar uvas e vê aí a chance de prosperar. Enquanto isso, Renato se impressiona com a elegância de Florinda, que começa a chamar sua atenção. A rivalidade entre Rosana e Angélica volta a esquentar. Amadeo tenta convencer Matteo a aceitar a mão estendida de Francesco, mas Inêz acaba encontrando bilhetes escondidos do italiano, o que transforma a situação em drama.

Inêz faz um verdadeiro escarcéu por causa dos bilhetes. Na casa de Gumercindo, Augusto tenta convencer o patrão a diversificar as plantações e lembra a história dos Matarazzo. Já Tiziu sofre com a consciência: ele deve revelar ao primo que o garoto é filho do fazendeiro? Giuliana aceita o apoio de Francesco e promete um dia tirar Aninha das mãos de Janete. O clima fica tenso quando Gumercindo, ao ver José Alceu diante dele, percebe que há muito mais por trás daquele reencontro do que consegue admitir.

No povoado, Matteo descobre que o dono dos terrenos do loteamento é Francesco, mais uma surpresa do sogro informal. Dolores, decidida, vai buscar Juanito e o devolve ao colo de Giuliana, que se emociona ao ter o bebê de volta. Já Maria do Socorro, ao ver José Alceu, tem uma estranha sensação ao lembrar de Naná. Na ceia dos colonos, olhares entre Renato e Florinda chamam atenção.

Giuliana não larga Juanito por nada. Dolores alerta que ninguém pode descobrir que o menino foi deixado na roda dos enjeitados. Janete, por sua vez, ouve escondida conversas sobre Paola e já planeja usar tudo a seu favor. Francesco propõe sociedade a Amadeo e Matteo na fábrica de macarrão, e eles aceitam, ainda que com um pé atrás. Rosana segue provocando Angélica, insinuando que Augusto tem outra mulher.

Dolores observa o amor de Giuliana com Juanito e se emociona. Gumercindo viaja com Bartolo e Angélica para convencer os colonos a não abandonarem as terras. Na casa grande, Maria do Socorro tenta aproximar José Alceu e Tiziu, mas o clima pesa quando Antenor chega.

