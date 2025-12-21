Temperatura Máxima exibe hoje o filme Free Guy: Assumindo o Controle

A Temperatura Máxima deste domingo, 21 de dezembro, vai exibir Free Guy: Assumindo o Controle, logo após o Esporte Espetacular, às 12h30. O filme gamer conta com os atores Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery e Utkarsh Ambudkar.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje domingo?

Filmes baseados em videogames carregam um histórico, no mínimo, instável. Super Mario Bros. (1993), Street Fighter, todas as adaptações de Tomb Raider e até o recente Sonic talvez tivessem funcionado melhor se tivessem permanecido no controle do jogador. Felizmente, Free Guy, o mais novo trabalho de Shawn Levy, escapa dessa armadilha. Embora se passe dentro de um universo de videogame, ele não é, de fato, uma adaptação. E isso faz toda a diferença.

O que o filme entrega é uma comédia romântica de ação surpreendentemente criativa, divertida, doce e empolgante, recheada de detalhes que convidam à revisita, como um bom jogo que dá vontade de zerar mais de uma vez. No centro da história está Guy (Ryan Reynolds), um sujeito aparentemente comum que vive em Free City, um lugar caótico e vibrante, onde a violência e o absurdo fazem parte da paisagem cotidiana.

Guy leva uma vida meticulosamente previsível. Todos os dias, acorda, dá bom dia ao seu peixinho dourado, Goldie, assiste ao mesmo noticiário enquanto toma o mesmo café da manhã e veste sempre a mesma combinação: camisa azul de botões e calça cáqui. No caminho para o trabalho, pede o café de sempre, quente, com dois cremes e dois açúcares. Sem exceções.

Seu emprego? Caixa de banco. Um banco que, inevitavelmente, é assaltado várias vezes por dia. Sim, várias. É então que o filme deixa claro: Guy vive dentro de um videogame. Mais precisamente, um MMORPG. Ele é um NPC, um personagem não jogável, programado para repetir fal falas e comportamentos, sem consciência, sem escolhas e sem qualquer traço de livre-arbítrio. Sua frase padrão resume bem sua função: “Não tenha um bom dia, tenha um ótimo dia”.

Como tantos outros NPCs que circulam por Free City, Guy existe apenas como pano de fundo para jogadores reais, que entram no jogo para causar o caos: roubam, matam, explodem tudo o que podem em troca de pontos, níveis e recompensas. E, até então, Guy estava perfeitamente satisfeito com esse ciclo.

Tudo muda quando ele cruza com a mulher que parece saída de um sonho. Conhecida no jogo como Molotov Girl, ela é, na verdade, Millie (Jodie Comer), uma programadora que entrou em Free City com um objetivo bem diferente do entretenimento. Ela busca provas de que Antwan (Taika Waititi), o egocêntrico criador do jogo, roubou a tecnologia que ela e seu parceiro Keys (Joe Keery) desenvolveram no passado.

A partir desse encontro, a vida de Guy sai do script. Apaixonado, ele começa a agir de forma inesperada, tomando decisões próprias e demonstrando algo até então impossível para um NPC: consciência. Sem perceber, Guy passa a enxergar aquele mundo com outros olhos — literalmente, quando coloca um par de óculos escuros — e inicia uma jornada tão divertida quanto surpreendente, que transforma não apenas o jogo, mas também o papel que ele acreditava ocupar nele.