Temperatura Máxima hoje exibe o filme Heróis de Fogo na Globo

Tem filmão na Temperatura Máxima hoje, dia 27 de julho com Heróis de Fogo, lançado no ano de 2020. A exibição do longa, baseado em fatos, começa às 12h30 (de Brasília) na TV Globo, logo após o Esporte Espetacular.

Filme da Temperatura Máxima

Heróis de Fogo na Globo traz uma história heróica e emocionante sobre bombeiros e equipes de resgate. O que chamamos de ato de bravura é apenas a rotina comum deles, caso alguém consiga se acostumar com o perigo mortal e o risco extremo. Quando as pessoas estão em perigo e parecem não ter ninguém para ajudá-las, as equipes de resgate vêm para lutar contra as forças impiedosas da natureza.

No Domingo Maior, após o Fantástico, o público vai poder assistir o filme Anna – O Perigo Tem Nome. Oficialmente, Anna Poliatova é uma modelo famosa e muito requisitada pelas marcas de luxo ao redor do mundo, mas o maior segredo que esconde é que ela é uma das assassinas mais perigosas e bem treinadas da KGB. No entanto, Anna fará de tudo para se sentir liberta da repressão do governo russo.

A emissora também já confirmou quais os filmes da Sessão da Tarde da semana.

Domingo, 27/07/2025

04:20 Corujão II – Bons de Bico

05:50 Santa Missa

06:40 Globo Repórter

07:30 Globo Comunidade

08:00 Auto Esporte

08:30 Globo Rural

10:05 Viver Sertanejo

11:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Heróis de Fogo

14:20 Domingão Com Huck

15:30 Bora Pro Jogo

15:45 Futebol

18:10 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:20 Aberto Ao Público

23:55 Domingo Maior – Anna – O Perigo Tem Nome

02:05 Cinemaço – Golpe de Mestre

Assistir Temperatura Máxima hoje pelo Globoplay

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:

Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.

Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”. A transmissão ao vivo estará disponível conforme a programação local.

Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.