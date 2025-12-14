Temperatura Máxima hoje exibe o filme Shazam!

Qualquer fã de super-heróis já desejou, em algum momento, ser um ou ter superpoderes de repente, combater o mal, fazer o que humanos comuns não conseguem. É sobre isso o filme Shazam!, o escolhido para a Temperatura Máxima neste domingo, 14 de dezembro.

O filme começa após o Esporte Espetacular, a partir das 12h25 (horário de Brasília).

História do filme da Temperatura Máxima

Antes de heróis e vilões, Shazam! é um filme sobre família. A produção da DC aposta em uma história leve, bem-humorada e com coração, ao acompanhar a jornada de Billy Batson (Asher Angel), um adolescente problemático que encontra acolhimento em um lar adotivo tão caótico quanto afetuoso.

Billy vive pregando peças em policiais da Filadélfia e colecionando passagens por abrigos até ser recebido por Rosa (Marta Milans) e Victor (Cooper Andrews). O casal comanda uma família improvisada, formada por crianças com personalidades bem distintas, como a expansiva Darla (Faithe Herman) e o gamer Eugene (Ian Chen).

Mesmo cercado de carinho, Billy tem um objetivo claro: fugir para reencontrar a mãe biológica que o abandonou anos atrás. Ao equilibrar dor emocional e afeto familiar, Shazam! entrega uma mensagem sensível sobre pertencimento e escolha — um tema raro em filmes de super-herói.

Os superpoderes de Billy surgem de forma inesperada. Ao fugir de valentões no metrô, ele é levado à mística Rocha da Eternidade, onde encontra o Mago Shazam (Djimon Hounsou). Convencido de que o garoto é “puro de coração”, o mago transfere seus poderes ao adolescente.

Sempre que diz o nome “Shazam”, Billy se transforma em um herói adulto (Zachary Levi), com visual clássico: uniforme vermelho, raio no peito e capa. Com a ajuda do amigo Freddy (Jack Dylan Glazer), um superfã da DC, ele passa a testar habilidades como superforça, velocidade e voo — tudo com muito improviso e humor.