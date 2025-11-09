Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Mussum, o Filmis

A Temperatura Máxima deste domingo, 9 de novembro, vai exibir “Mussum, o Filmis”, logo após o Esporte Espetacular. O filme narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno comediante de Os Trapalhões.

Horário da Temperatura Máxima hoje e história do filme

“Mussum, o Filmis” começa às 12h30 (horário de Brasília), e conta a trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum. Dirigido por Silvio Guindane, o longa mistura humor e emoção para relembrar a vida de um dos comediantes mais queridos do país.

A história começa no subúrbio do Rio de Janeiro, onde Mussum cresce entre as dificuldades da infância e o sonho de mudar de vida. Antes da fama, ele foi militar e sambista, parte fundamental do grupo Originais do Samba. É nesse período que o filme mostra o lado menos conhecido do artista: disciplinado, talentoso e apaixonado pela música.

Com o sucesso no grupo, Mussum ganha destaque. Mas é na televisão que sua vida muda. O encontro com Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias marca o nascimento de Os Trapalhões, fenômeno de audiência por quase duas décadas.

Guindane retrata Mussum além do personagem engraçado. Mostra o homem por trás do “mé” e do “forévis”. Um pai amoroso, amigo fiel e artista que enfrentou o preconceito com humor e resistência.

A atuação de Ailton Graça no papel principal é um dos pontos altos. Ele interpreta Mussum com naturalidade, sem caricatura, equilibrando graça e humanidade.

O roteiro, inspirado no livro Mussum Forévis – Samba, Mé e Trapalhões, de Juliano Barreto, faz um retrato completo: da ascensão à fama ao impacto que o humorista teve na cultura popular.

Mais do que uma cinebiografia, “Mussum, o Filmis” é um tributo à alegria e à força de um homem negro que transformou o riso em resistência. Um filme que emociona sem forçar, diverte sem exagero e reafirma o legado de um ícone brasileiro que continua sendo “forévis”.