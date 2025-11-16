Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Resistência

A Temperatura Máxima deste domingo, 16 de novembro, vai exibir Resistência, logo após o Esporte Espetacular, às 12h30. O filme de ficção científica conta com os atores John David Washington, Gemma Chan e Ken Watanabe.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje domingo?

“The Creator” é o mais recente filme de ficção científica escrito e dirigido por Gareth Edwards, o homem por trás do excelente e imensamente subestimado “Rogue One: Uma História Star Wars”. Após uma bomba nuclear destruir Los Angeles, os Estados Unidos culpam a inteligência artificial, que se dissemina rapidamente. Décadas depois, estamos em 2065, quando uma guerra global entre os americanos e a IA, que agora domina o hemisfério oriental (renomeado “Nova Ásia”), atinge um clímax devastador.

John David Washington interpreta Joshua, um ex-agente americano que perdeu a esposa nessa longa batalha. Agora, ele é trazido de volta à ativa pelo governo americano e designado para uma equipe que busca capturar uma arma misteriosa em uma instalação de IA, apenas para descobrir que se trata de uma criança cibernética (mais tarde chamada de Alphie).

O que se segue é uma mistura óbvia de “Lua de Papel”, “Filhos da Esperança”, “Blade Runner”, “O Exterminador do Futuro” e praticamente todos os outros filmes de ficção científica famosos que você possa imaginar.