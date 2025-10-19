Cinema & TV

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Snake Eyes

Filme começa após o Esporte Espetacular

A Temperatura Máxima deste domingo, 19 de outubro, vai exibir “Snake Eyes”, a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular. O filme é estrelado por Henry Golding como Snake Eyes, um homem solitário e rude que busca vingança após testemunhar a morte de seu pai ainda jovem.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje?

Estrelado por Henry Golding, Snake Eyes: G.I. Joe Origins mostra o começo da trajetória de um dos personagens mais misteriosos do universo G.I. Joe. O filme acompanha a jornada de Snake Eyes, um homem solitário marcado por traumas do passado, que encontra no Japão uma nova chance de recomeçar.

A história começa com o personagem em uma luta intensa dentro de uma jaula, uma cena que resume bem sua vida até aquele momento: instinto, sobrevivência e nenhuma regra. Tudo muda quando ele salva a vida do herdeiro de um antigo clã japonês chamado Arashikage. Em retribuição, ele é acolhido pelo grupo e passa a aprender os costumes dos guerreiros ninjas, ganhando algo que nunca teve — um lar.

Com o passar do tempo, Snake Eyes se envolve profundamente com o clã e começa a entender o verdadeiro significado de lealdade e honra. No entanto, o passado que ele tenta esconder volta a ameaçar tudo o que construiu. Suas escolhas passam a colocar em risco a confiança daqueles que o consideravam parte da família.

Dirigido por Robert Schwentke, o longa combina cenas de ação no estilo clássico dos filmes de artes marciais com momentos mais pessoais, mostrando o conflito interno de um homem dividido entre vingança e pertencimento. Snake Eyes: G.I. Joe Origins é, antes de tudo, uma história sobre recomeços, lealdade e o preço de se tornar um herói.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

