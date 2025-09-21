Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Terremoto: a Falha de San Andreas

A Temperatura Máxima deste domingo, dia 20 de setembro, vai exibir “Terremoto: a Falha de San Andreas”, a partir das 12h30. A duração do filme é de 1h45.

Sobre o que é o filme da Temperatura Máxima hoje?

O filme da Temperatura Máxima deste domingo na Globo não é uma história real, mas se passa na Califórnia, nos Estados Unidos. Um forte terremoto atinge o estado e faz com que Ray, um bombeiro especializado em resgates com helicópteros, tenha que percorrer o estado ao lado da ex-esposa para resgatar a sua filha, Blake.

O elenco conta com Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd, Carla Gugino, Dwayne Johnson, e Art Parkinson.

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:

Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.

Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”.

Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.

A partir das 01h35, a emissora exibe o filme John Wick: de volta ao jogo. John Wick é um lendário assassino de aluguel aposentado, lidando com o luto após perder o grande amor de sua vida.