Último capítulo de Vale Tudo tem reprise?

Desfecho da novela também vai passar no sábado

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o último capítulo de Vale Tudo Foto: TV Globo

O último capítulo de Vale Tudo foi exibido na sexta-feira, 17 de outubro, no horário nobre da TV Globo. Quem perdeu as cenas finais do remake de Manuela Dias ainda poderá conferir os desfechos dos personagens.

Onde assistir o último capítulo de Vale Tudo?

O capítulo final de Vale Tudo terá reprise no sábado, dia 18, logo após o Jornal Nacional, a partir das 21h20 (horário de Brasília). O público pode assistir na TV aberta ou pelo Globoplay durante a transmissão.

Quer assistir em outro horário? Também é possível assistir o último capítulo através da contra premium do Globoplay. O conteúdo só é liberado para os assinantes, assim como os demais títulos do catálogo.

Se você perdeu o desfecho da trama, aqui está o passo a passo para assistir posteriormente:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘assine já’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: um dos planos disponíveis para assinatura;

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

