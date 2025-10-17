Último capítulo de Vale Tudo tem reprise?
Desfecho da novela também vai passar no sábado
O último capítulo de Vale Tudo foi exibido na sexta-feira, 17 de outubro, no horário nobre da TV Globo. Quem perdeu as cenas finais do remake de Manuela Dias ainda poderá conferir os desfechos dos personagens.
Onde assistir o último capítulo de Vale Tudo?
O capítulo final de Vale Tudo terá reprise no sábado, dia 18, logo após o Jornal Nacional, a partir das 21h20 (horário de Brasília). O público pode assistir na TV aberta ou pelo Globoplay durante a transmissão.
Quer assistir em outro horário? Também é possível assistir o último capítulo através da contra premium do Globoplay. O conteúdo só é liberado para os assinantes, assim como os demais títulos do catálogo.
Se você perdeu o desfecho da trama, aqui está o passo a passo para assistir posteriormente:
Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);
Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘assine já’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;
Passo 3: um dos planos disponíveis para assinatura;
Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.