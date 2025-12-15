Vai passar Chaves? Público pede que SBT cancele especial do Zezé
Presença do Presidente da República em evento incomodou cantor sertanejo
A participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de inauguração do SBT News, na semana passada, deixou o cantor Zezé Di Camargo incomodado. O sertanejo pediu através das redes sociais para que a emissora não exiba seu especial de natal, previsto para o dia 17 de dezembro, quarta-feira.
O especial do Zezé vai passar no SBT ou não?
Em vídeo gravado pelo cantor e divulgado nesta segunda, 15, Zezé diz…. Para parte do público, a emissora deveria atender ao pedido do artista e exibir um clássico: Chaves.
A série mexicana esteve por anos na grade do canal e acompanhou o crescimento de uma geração de brasileiros. “Coloca o chaves no lugar do show do Zezé de Camargo, é muito melhor e terá mais audiência”, sugeriu uma seguidora.
“Como expectador, gostaria de pedi ao @sbt para retirar Zezé da programação e colocar outro artista que respeite os telespectadores do Brasil”, escreveu outro na rede social do canal.
Apesar do pedido do cantor e da repercussão da situação, a presidente do SBT, Daniela Abravanel, confirmou que a programação está mantida com a exibição do especial na quarta-feira.
Veja íntegra o posicionamento da filha de Silvio Santos:
“Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto.
Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.
Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los.
O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.
Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo.
Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.
Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos.
A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.