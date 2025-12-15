Vai passar Chaves? Público pede que SBT cancele especial do Zezé

A participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de inauguração do SBT News, na semana passada, deixou o cantor Zezé Di Camargo incomodado. O sertanejo pediu através das redes sociais para que a emissora não exiba seu especial de natal, previsto para o dia 17 de dezembro, quarta-feira.

O especial do Zezé vai passar no SBT ou não?

Em vídeo gravado pelo cantor e divulgado nesta segunda, 15, Zezé diz…. Para parte do público, a emissora deveria atender ao pedido do artista e exibir um clássico: Chaves.

A série mexicana esteve por anos na grade do canal e acompanhou o crescimento de uma geração de brasileiros. “Coloca o chaves no lugar do show do Zezé de Camargo, é muito melhor e terá mais audiência”, sugeriu uma seguidora.

“Como expectador, gostaria de pedi ao @sbt para retirar Zezé da programação e colocar outro artista que respeite os telespectadores do Brasil”, escreveu outro na rede social do canal.

Apesar do pedido do cantor e da repercussão da situação, a presidente do SBT, Daniela Abravanel, confirmou que a programação está mantida com a exibição do especial na quarta-feira.

Veja íntegra o posicionamento da filha de Silvio Santos: