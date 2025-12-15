Cinema & TV

Vai passar Chaves? Público pede que SBT cancele especial do Zezé

Presença do Presidente da República em evento incomodou cantor sertanejo

Escrito por Anny Malagolini
Público pede que SBT cancele especial do Zezé Foto: Ricardo Stuckert / PR

A participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de inauguração do SBT News, na semana passada, deixou o cantor Zezé Di Camargo incomodado. O sertanejo pediu através das redes sociais para que a emissora não exiba seu especial de natal, previsto para o dia 17 de dezembro, quarta-feira.

O especial do Zezé vai passar no SBT ou não?

Em vídeo gravado pelo cantor e divulgado nesta segunda, 15, Zezé diz…. Para parte do público, a emissora deveria atender ao pedido do artista e exibir um clássico: Chaves.

A série mexicana esteve por anos na grade do canal e acompanhou o crescimento de uma geração de brasileiros. “Coloca o chaves no lugar do show do Zezé de Camargo, é muito melhor e terá mais audiência”, sugeriu uma seguidora.

“Como expectador, gostaria de pedi ao @sbt para retirar Zezé da programação e colocar outro artista que respeite os telespectadores do Brasil”, escreveu outro na rede social do canal.

Apesar do pedido do cantor e da repercussão da situação, a presidente do SBT, Daniela Abravanel, confirmou que a programação está mantida com a exibição do especial na quarta-feira.

Veja íntegra o posicionamento da filha de Silvio Santos:

“Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto.

Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.

Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los.

O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.
Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo.

Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.

Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos.

A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Que dia vai passar Roberto Carlos na Globo em 2025

Domingo Maior hoje exibe o filme Crimes na Madrugada

Temperatura Máxima hoje exibe o filme Shazam!

Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 15 a 19 de dezembro

Onde assistir o SBT News: veja o canal e quando estreia

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Minions 2

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes