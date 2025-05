Vale a Pena Ver de Novo horário: que horas começa A Viagem e Tieta

O horário do Vale a Pena Ver de Novo apresenta algumas alterações esta semana, por conta da estreia de Alma Gêmea, enquanto Paraíso Tropical ainda está no ar. Veja como está a programação vespertina da TV Globo.

Qual o horário do Vale a Pena ver de Novo?

Nesta semana, de 12 a 16 de maio, há uma separação no horário do Vale a Pena Ver de Novo: das 17h15 às 17h50, o público assiste A Viagem, enquanto das 17h51 às 18h25 a exibição é de Tieta. Essa dinâmica de dobradinha irá acabar na sexta-feira, quando serão mostrados os últimos capítulos da trama protagonizada por Betty Faria.

A partir do dia 19 de maio, o horário de A Viagem passa a ser das 17h15 às 18h25, depois da Sessão da Tarde, segundo a programação oficial da TV Globo.

Como assistir de graça online

Se não tem disponibilidade para assistir por meio de uma televisão, o público ainda pode acompanhar tudo de graça e ao vivo pelo seu celular, um computador ou tablet. Basta criar um cadastro na plataforma streaming da emissora, a Globoplay.

Assim, com seu login e senha nas mãos, quando a novela começar no Vale a Pena Ver de Novo, tudo o que você vai precisar é acessar a aba “Agora na TV” da plataforma e pronto. Por lá, você pode assistir a programação ao vivo do canal sem pagar nada por isso.

Caso perca o capítulo, você consegue assistir trechos do episódio na Globoplay gratuitamente. No entanto, a cada novo vídeo, você precisará assistir propagandas. Caso queira assistir os capítulos na íntegra e sem nenhuma propaganda, a qualquer hora ou lugar, é necessário ser assinante do streaming.