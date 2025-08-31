Veja os filmes da Sessão da Tarde da semana de 1 a 5 de setembro

A programação da Sessão da tarde da semana inclui títulos de comédia e drama para toda a família assistir junta! Entre 1 e 5 de setembro, a TV Globo exibe filmes de ação, cinema nacional, e de fé. A transmissão do filme começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, então confira o cronograma.

Jogada certa – segunda-feira | Sessão da Tarde

Em Nova York, Leslie Wright, uma fisioterapeuta de bom coração que vive em busca de um amor verdadeiro, se apaixona por Scott McKnight, um astro do basquete. Só que ele já foi fisgado por sua melhor amiga, uma moça linda, mas interesseira. No entanto, tudo pode mudar quando Scott, depois de sofrer um acidente nas quadras, passa a ser tratado pela própria Leslie.

Mulheres no Ataque – terça-feira

Quando Carly descobre que seu namorado, Mark, é casado com outra mulher, Kate, as duas se unem contra ele em nome da vingança. Uma estranha amizade começa a nascer entre elas, mas a situação fica ainda pior quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida, a jovem Amber. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo, para dar uma lição no marido infiel.

Depois daquela montanha – quarta-feira

No aeroporto, um cirurgião com uma emergência médica e uma fotógrafa prestes a se casar decidem fretar um pequeno avião, a fim de chegar em seus destinos dentro do tempo. Quando a aeronave cai em uma região montanhosa coberta por neve, eles se veem obrigados a unir forças para tentar sobreviver.

Os Suburbanos – quinta-feira | Sessão da Tarde

Jefinho sonha em se tornar um cantor de pagode famoso e, para tanto, se dispõe a tudo, até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade.

Fé de um campeão – sexta-feira

American Underdog conta a inspiradora história real de Kurt Warner (Zachary Levi), que passou de estoquista de supermercado a duas vezes MVP da NFL, campeão do Super Bowl e quarterback do Hall da Fama.

O filme centra-se na história única de Warner e em anos de desafios e contratempos que poderiam ter sabotado suas aspirações de se tornar um jogador da NFL — mas, quando seus sonhos pareciam inalcançáveis, é somente com o apoio de sua esposa, Brenda (Anna Paquin), e o incentivo de sua família, treinadores e companheiros de equipe que Warner persevera e encontra forças para mostrar ao mundo o campeão que ele já é.

American Underdog é uma história inspiradora que demonstra que tudo é possível quando se tem fé, família e determinação.