Veja os filmes da Sessão da Tarde da semana de 8 a 12 de setembro

A Sessão da tarde da semana inclui títulos de comédia e drama para toda a família assistir junta! Entre 8 e 12 de setembro, a TV Globo exibe filmes de ação, cinema nacional, e de fé. A transmissão começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, então confira o cronograma.

2 Corações – segunda-feira | Sessão da Tarde

Em 2 Corações, o destino fez com que Leslie e Jorge se conhecessem em um voo de avião. Anos depois, o jovem estudante Chris se apaixona perdidamente por sua colega de classe Sam. Um então inquebrável elo muda a vida dessas pessoas para sempre. Baseado em uma história real.

Shrek para sempre

Shrek está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin. Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.

A mulher que veio do céu

Nesta adaptação cinematográfica de 2021 da clássica série de televisão original, um anjo retorna à Terra, disfarçado de conselheiro escolar para ajudar alunos e famílias problemáticos.

A sogra perfeita

Em A Sogra Perfeita, Neide é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fábio Junior, não dá nem sinal de sair de casa. Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.

Oito mulheres e um segredo

Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.