VOTE: Nélio e Dolores devem ficar juntos em Nos Tempos do Imperador?

Nélio e Dolores são dois dos personagens que têm roubado a cena em Nos Tempos do Imperador. O assessor de Tonico Rocha está apaixonado pela esposa de seu patrão desde que a viu no casamento do deputado. A filha caçula de Eudoro (José Dumont) também se encantou por ele e os dois estão vivendo um romance proibido. Eles devem ficar juntos no final? Vote na enquete e deixe sua opinião nos comentários.

Nélio e Dolores devem ficar juntos?

Nélio e Dolores devem ficar juntos em Nos Tempos do Imperador? Devem ficar juntos

Não merecem ficar juntos Vote

Nélio e Dolores em Nos Tempos do Imperador

Tudo começou logo no casamento de Dolores e Tonico. A mocinha teve que se casar a força com o vilão após sua irmã Pilar (Gabriela Medvedovski) fugir do matrimônio com o deputado – Eudoro prometeu uma de suas filhas em casamento devido a um acordo de interesses com o personagem de Alexandre Nero.

Nélio ficou admirado com a beleza de Dolores assim que a viu. Aos poucos, os dois foram se aproximando. O filho de Lota (Paulo Cohen) passou a ensinar a esposa de Tonico a ler e escrever. A jovem começou a perceber que podia contar com o rapaz e que ele estava ali para apoiá-la, ao contrário de seu marido.

Ao longo das semanas, os dois ficaram cada vez mais próximos e deram o primeiro beijo. Os pombinhos trocaram declarações amorosas e Dolores até traiu Tonico na própria cama do vilão.

Por enquanto, o romance de Nélio e Dolores continua secreto, mas eles mal podem esperar para se verem livres do deputado.