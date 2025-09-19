Veja as novelas cotadas para substituir A Viagem a partir de novembro

Vote: qual deve ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2025

A Viagem, de 1994, está sendo exibida atualmente nas tarde da Globo, mas já queremos quer saber: qual deve ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2025? Foram escolhidas novelas que nunca foram reprisadas na emissora.

América

Em América, de 2005, Sol (Deborah Secco) sonha em morar nos Estados Unidos por acreditar que terá uma vida melhor. Ela se apaixona por Tião (Murilo Benício), mas deixa o rapaz para tentar entrar ilegalmente no país norte-americano, junto com outros brasileiros.

Tião então se envolve com a narradora Gil Madureira (Lúcia Veríssimo) e foca em se tornar um campeão de rodeios, o que era um sonho de seu pai. Porém, ao longo da novela, ele descobre que ele e Sol tem uma conexão que vem de outras vidas.

Porto dos Milagres

Porto dos Milagres, de 2001, já foi exibida no Viva, mas nunca no Vale a Pena Ver de Novo. A novela foi escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares e é uma adaptação de Mar Morto e A Descoberta da América Pelos Turcos, do escritor Jorge Amado.

Na novela, o pescador Guma (Marcos Palmeira) é um representante do povo que bate de frente com o poderoso Félix (Antonio Fagundes) e sua ambiciosa mulher, Adma (Cassia Kis). O folhetim tem como base uma trama política entre a burguesia da cidade e seus moradores. Ao longo da história, também há os dramas românticos, como o envolvimento de Guma com Lívia (Flávia Alessandra) e Esmeralda (Camila Pitanga).

Uga Uga

Uga Uga foi exibida em 2000 e nunca foi reprisada pela Globo. Na novela escrita por Carlos Lombardi, Nikos Jr. (Marcos Frota) e Mag (Denise Fraga) são pesquisadores que, durante uma expedição à Floresta Amazônica, são atacados por uma tribo indígena. Todos acabam mortos, menos Adriano, o filho de dois anos do casal.

O avô do garoto, Nikos Karabastos (Lima Duarte), passa 20 anos tentando encontrar o neto. Anos depois, Tatuapu (Cláudio Heinrich), a criança perdida, é encontrado. Ele havia sido adotado pelo Pajé (Roberto Bomfim), líder de uma aldeia de índios inimigos daqueles que mataram os pais do garoto.

Kubanacan

O folhetim de 2003 protagonizado por Marcos Pasquim conta a história de Esteban Maroto, um homem com amnésia que chega à ilha de Kubanacan, um local paradisíaco no Caribe e muda a rotina dos moradores.

Os episódios estão disponíveis no GlobPlay, mas nunca foram reprisados na Globo. Kubanacan foi escrita por Carlos Lombardi e exibida em 2003.

A Lua Me Disse

Escrita por Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella, A Lua Me Disse é uma novela que foi exibida no horário das sete em 2005.

A história gira em torno de Heloísa (Adriana Esteves), uma moça simples que conhece o rico Ricardo Bogari (Frank Borges). Ela engravida do rapaz, mas o personagem acaba morrendo.