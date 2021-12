Quem ganha o Masterchef 2021: Isabella, Eduardo ou Kelyn?

Os finalistas da atual temporada do Masterchef já estão definidos. Na próxima terça-feira, 14 de dezembro, Isabella, Eduardo e Kelyn vão disputar o troféu, além do prêmio em dinheiro de R$300 mil. Quem ganha o Masterchef 2021? Vote na enquete e dê sua opinião nos comentários.

Enquete – Quem ganha o Masterchef 2021?

Quem ganha o Masterchef 2021? Isabella

Eduardo

Kelyn Vote

Isabella

Isabella Scherer, 25, não é um nome desconhecido para quem acompanha novelas. Além de ser uma das finalistas do Masterchef, a cozinheira também é atriz.

A artista esteve na temporada de 2017 de Malhação, na novela Bom Sucesso (2019), em que dividia o papel principal com Grazi Massafera, e no seriado Psi (2019). Ela também passou por produções do Canal Futura, Cartoon Network e Disney Channel.

Ela é filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Além de cozinheira e atriz, já foi atleta, assim como seu pai, competindo como nadadora até os 14 anos.

Na semifinal do programa, Isabella garantiu sua vaga no último episódio ao preparar vieira com lula, que agradou os jurados.

Eduardo – Quem ganha o Masterchef 2021?

Eduardo também não é desconhecido do público. Em 2015, ele participou da edição MasterChef Júnior e foi até a semifinal, quando tinha apenas 13 anos.

Agora, aos 19, ele retornou ao programa para mais uma chance. Além de cozinheiro, o paulistano faz faculdade de administração e acredita que o curso irá ajudá-lo a gerenciar o seu próprio restaurante.

Para conquistar os jurados e garantir a vaga na final do programa, Eduardo serviu carré de cordeiro e pavlova.

Kelyn

Kelyn tem 28 anos e nasceu no Mato Grosso do Sul, mas atualmente mora em São Paulo. Sua primeira formação foi em Direito e chegou a exercer a profissão de advogada. Porém, devido a sua paixão por comida, ela também cursa a faculdade de Nutrição. Em suas redes sociais, ela sempre posta conteúdo sobre gastronomia e alimentação saudável.

No penúltimo episódio de Masterchef, a ex-advogada preparou vieira grelhada, anel de lula e palmito com purê de couve-flor com urucum.

A final do MasterChef acontece no dia 14 dezembro, terça-feira, às 22h30, horário de Brasília, na Band.

