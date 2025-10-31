William Bonner vai sair da Globo ou vai se aposentar?

William Bonner começou a apresentar o jornal em 1996 e sai em novembro de 2025

Depois de quase três décadas à frente do Jornal Nacional, William Bonner vai se despedir da bancada do principal telejornal do país. A saída ocorre nesta sexta-feira, 31 de outubro, marcando o fim de uma era no jornalismo da TV Globo. Mas o jornalista vai para onde?

William Bonner vai ficar na Globo?

Nem aposentadoria, nem demissão. Bonner, de 61 anos, continuará na emissora. A partir de 2026, o profissional vai apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

O jornalista começou no comando do JN em 1996 e também atuava como editor-chefe.

De acordo com Bonner, a decisão de deixar o telejornal foi amadurecida nos últimos anos. O jornalista já havia sinalizado à direção da Globo o desejo de reduzir o ritmo de trabalho e dedicar mais tempo à vida pessoal. A emissora, por sua vez, vinha preparando uma transição gradual, para que a mudança acontecesse de forma natural.

William Bonner é o âncora mais longevo da história do JN. Ao longo de quase 30 anos, conduziu coberturas históricas, de eleições presidenciais a tragédias e grandes eventos internacionais. O jornalista também acompanhou mudanças profundas na própria televisão, desde o auge da TV aberta até a ascensão das plataformas digitais.

Com a saída de Bonner, César Tralli será o novo apresentador titular do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcellos.