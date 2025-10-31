Cinema & TV

William Bonner vai sair da Globo ou vai se aposentar?

William Bonner começou a apresentar o jornal em 1996 e sai em novembro de 2025

Escrito por Anny Malagolini
William Bonner Foto: TV Globo/reprodução

Depois de quase três décadas à frente do Jornal Nacional, William Bonner vai se despedir da bancada do principal telejornal do país. A saída ocorre nesta sexta-feira, 31 de outubro, marcando o fim de uma era no jornalismo da TV Globo. Mas o jornalista vai para onde?

William Bonner vai ficar na Globo?

Nem aposentadoria, nem demissão. Bonner, de 61 anos, continuará na emissora. A partir de 2026, o profissional vai apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

O jornalista começou no comando do JN em 1996 e também atuava como editor-chefe.

De acordo com Bonner, a decisão de deixar o telejornal foi amadurecida nos últimos anos. O jornalista já havia sinalizado à direção da Globo o desejo de reduzir o ritmo de trabalho e dedicar mais tempo à vida pessoal. A emissora, por sua vez, vinha preparando uma transição gradual, para que a mudança acontecesse de forma natural.

William Bonner é o âncora mais longevo da história do JN. Ao longo de quase 30 anos, conduziu coberturas históricas, de eleições presidenciais a tragédias e grandes eventos internacionais. O jornalista também acompanhou mudanças profundas na própria televisão, desde o auge da TV aberta até a ascensão das plataformas digitais.

Com a saída de Bonner, César Tralli será o novo apresentador titular do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcellos.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Que horas começa o Jornal Nacional hoje na despedida de Bonner

Filme de terror Netflix: 21 opções para quem é muito corajoso

Que horas vai começar Terra Nostra hoje em dia de jogo do Brasil

Qual filme vai passar na Tela Quente hoje (27/10)

Como doar para o Criança Esperança em 2025?

Domingo Maior hoje da Globo exibe o filme Bela Vingança

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes