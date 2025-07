Morango do Amor pode ser feito com corante de beterraba

O Morango do Amor é o grande sucesso da confeitaria em 2025, e com o hype, alguns ingredientes já estão faltando nas prateleiras, como o corante vermelho. A boa notícia é que o colorante pode ser substituído por algo ainda mais natural: a beterraba. Vem anotar a receita.

Como fazer a calda de morango do amor com beterraba

A calda é uma das etapas mais desafiadoras para fazer o Morango do Amor, mas seguindo o passo a passo, a chance da receita dar certo é grande.

Ingredientes

2 xícaras de açúcar refinado

1/2 xícara de água

1/2 xícara de suco de beterraba coado (feito com beterraba crua)

1 colher (sopa) de vinagre branco (ajuda a deixar a calda mais brilhante e resistente)

Morangos grandes e firmes (com talo ou espetados em palitos)

Palitos de madeira (tipo churrasco ou de pirulito)

Papel manteiga untado ou superfície de mármore para secar

Como fazer o corante de beterraba

1. Descasque e pique 1 beterraba pequena.

2. Bata no liquidificador com 1/2 xícara de água.

3. Coe usando uma peneira fina ou pano limpo. Use apenas o líquido.

Modo de preparo da calda

1. Em uma panela de fundo grosso, adicione o açúcar, a água, o suco de beterraba e o vinagre.

2. Leve ao fogo médio e mexa até dissolver o açúcar.

3. Após ferver, não mexa mais. Deixe cozinhar até atingir o ponto de bala dura (entre 145 °C e 150 °C).

4. Se não tiver termômetro, pingue uma gota da calda em um copo com água fria: se virar uma bolinha dura, está no ponto. Se grudar no dente, então precisa ficar mais tempo novo fogo, mas vá provando e cuidado para não queimar.

5. Quando atingir o ponto esperado, desligue o fogo imediatamente para não queimar.

6. Mergulhe os morangos bem secos e espetados na calda quente, girando para cobrir por igual.

7. Coloque para secar em uma bancada fria untada com manteiga.