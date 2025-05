Versículos bíblicos para o Dia das Mães para enviar em 2025

Envie à sua mãe um versículo bíblico comovente no Dia das Mães para compartilhar seu amor e o amor de Deus por ela!

Com a chegada do Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11 de maio, muitos brasileiros buscam formas de homenagear aquelas que representam amor, dedicação e sabedoria em suas vidas. Para quem deseja expressar esses sentimentos por meio da fé, a Bíblia oferece versículos que exaltam o papel das mães e podem ser compartilhados em mensagens, cartões ou redes sociais.

Versículos da Bíblia sobre mães

Provérbios 1:8-9: “Meu filho, preste atenção às sábias palavras do seu pai e nunca se esqueça dos ensinamentos da sua mãe. Pois a sabedoria deles lhe trará sucesso, adornando-o com pensamentos cheios de graça e dando-lhe rédeas para guiar suas decisões.”

Efésios 6:1-3: “Filhos, se vocês querem ser sábios, ouçam os seus pais e façam o que eles lhes disserem, e o Senhor os ajudará. Pois o mandamento: “Honra teu pai e tua mãe” foi o primeiro dos Dez Mandamentos, com uma promessa: “Vocês prosperarão e viverão uma vida longa e plena se honrarem seus pais.”

Êxodo 20:12 – “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.

Isaías 66:13: “Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu os consolarei.”

Isaías 49:15: “Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Pode ela deixar de amar o filho que gerou?”

Provérbios 31:25: “Ela está vestida de força e dignidade; ela pode rir dos dias que virão.”

Provérbios 31:26: “Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua.”

Provérbios 31:28–29: “Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada; seu marido também a elogia, dizendo: ‘Muitas mulheres se saíram bem, mas você a todas supera.'”

Deuteronômio 6:6–7: “Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensina-as a teus filhos e delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.”

Provérbios 31:31: “Honrem-na por tudo o que as suas mãos fizeram, e que as suas obras a louvem nas portas da cidade.”

Salmo 127:3 – Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão.

Gênesis 3:20: “O homem chamou sua mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes.”

1 Pedro 3:4: “Vocês devem ser conhecidos pela beleza que vem de dentro, beleza que não desaparece de um espírito gentil e tranquilo, o que é precioso para Deus.”

1 Coríntios 13:4-7 – O amor é paciente e bondoso; o amor não inveja nem se vangloria; não é arrogante nem rude. Não insiste em seus próprios interesses; não se irrita nem se ressente; não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

Lucas 2:51: “E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração.”

Uma oração para a sua Mãe

Senhor, neste dia em que homenageamos as mães, que amemos e valorizemos as mulheres especiais que nos deram à luz, que nos nutriram e que oraram pelo nosso bem-estar. Que nossos corações transbordem de gratidão a Ti, que nos formaste e teceste a cada um de nós no ventre materno. Rogamos que dês força a cada mãe. Pedimos que sejas o pão de cada dia das mães cansadas. Que cada mãe encontre descanso em Ti. Amém.

Deus sabe o que está em nossos corações, e até mesmo em relação à nossa mãe. Simplesmente deixe a conversa fluir. Palavras eloquentes não são necessárias. Um coração voltado para o Deus verdadeiro sim. Palavras comuns funcionam.

Faça a oração do Credo.