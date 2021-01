Enquete BBB 21: quem deve ficar imune ao 1º paredão?

O Big Brother Brasil começa só no dia 25 de janeiro de 2021, segunda-feira, mas o jogo já começou. Assim que os 20 participantes foram anunciados, Tiago Leifert abriu a votação para imunizar 6 integrantes do reality há na primeira semana. E aí, quem você quer ver imune? Vote na enquete BBB e aponte seu favorito.

Karol Conká,

Arthur

Caio

Camilla de Lucas

João Luiz

Pocah

Arcrebiano

Nego Di

Juliette

Lucas Penteado

Kerline

Rodolffo

Lumena

Viih Tube

Gilberto

Projota

Thaís

Fiuk

Sarah Vote

O jogo do BBB 21 começou antes do início, sim. Antes da grande estreia, o Big Brother Brasil abriu votação para escolher seis participantes, entre o grupo “Pipoca” e “Camarote”. Dos 20 novos moradores da casa, 6 já terão imunidade ao paredão na primeira semana e quem vai escolher é o público.

Além de ganharem mais uma semana na casa, esses seis participantes terão o poder de indicar uma pessoa ao primeiro paredão da edição.

Para completar, a estreia vai contar com uma surpresa: os primeiros “queridinhos” do público não vão entrar de uma vez na casa. Eles ficarão em um espaço reservado, escondidos dos demais confinados. Será quem vem fogo no parquinho? Então comece a votar na enquete BBB.

Veja como votar no seu participante favorito e garantir imunidade

