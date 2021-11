Nesta semana, quem acompanhou os resultados parciais das enquetes sobre o resultado da oitava roça levou um baita susto: Tiago foi eliminado com 26,87% dos votos. O resultado dividiu a opinião dos internautas e levantou uma questão entre os fãs do reality: a saída do cantor sertanejo foi justa? Participe da enquete a Fazenda 2021 do DCI e dê a sua opinião.

Enquete a Fazenda 2021 – A eliminação de Tiago foi justa?

Enquete a Fazenda 2021: a eliminação de Tiago Piquilo foi justa? Sim

Não Vote

Resultado contrariou todas as enquetes

A eliminação de Tiago Piquilo chocou os internautas porque aconteceu em um cenário totalmente diferente daquele previsto pelas previsões parciais. O cantor sertanejo deixou o programa numa roça contra Dayane Mello, que recebeu 33,07% dos votos, e Sthe Matos – o nome mais popular da votação -, com 40,06% do favoritismo.

Acontece que, tanto na enquete a Fazenda 2021 do UOL quanto na do DCI e outros portais da internet, as parciais apontavam para a saída de Dayane Mello. Na votação do UOL, por exemplo, a modelo italiana fechou a enquete com apenas 22,49% dos votos.

Assim como na primeira roça no qual participou, Tiago apareceu como o favorito do público nos resultados parciais da enquete da Fazenda 2021 e a diferença da previsão com a realidade escolhida no R7 foi motivo de muito assunto nas redes sociais.

Em uma publicação no Twitter, por exemplo, Monique Evans – que participou da quarta temporada do reality – sugeriu que o resultado teria sido manipulado pela direção do programa. “Day tava perdendo em todas as enquetes”, escreveu a ex-peoa. Na mesma hora, fãs de Dayane Mello responderam ao tweet e lembraram que a escolha da eliminação na Fazenda 2021 é feita exclusivamente no R7 e não em enquete. “Enquete não define nada”, escreveu um deles.

Entre os motivos que levaram o público a acreditar na eliminação de Dayane Mello nesta semana está a briga que a modelo protagonizou contra Rico Melquiades – que até então era um dos melhores amigos da participante. O peão é considerado um dos favoritos da Fazenda 2021.

Apesar das acusações na internet, a direção da Record TV não se pronunciou sobre a auditoria dos votos desta semana.

Participantes a Fazenda 2021: lista de quem já foi eliminado

Com a escolha do público nesta semana, o grupo de famosos eliminados do reality passou a ser composto por 8 participantes. Veja a lista dos eliminados e qual foi a porcentagem recebida por cada um deles: