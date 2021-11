Enquete a Fazenda 2021: Aline, Rico, Valentina ou Solange, quem fica?

Aline, Rico, Valentina e Solange levaram a pior e estão na roça desta semana depois do programa ao vivo desta terça-feira (16). Qual deles merece uma segunda chance e deve ficar no reality? Vote na enquete da Fazenda 2021 e opine sobre o futuro dos peões.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem deve ficar?

Enquete a Fazenda 2021: Aline, Rico, Valentina ou Sol, quem fica? Aline

Rico

Valentina

Solange Vote

VOTAÇÃO QUEM DEVE SAIR DA FAZENDA

Como foi a formação da roça

Gui Araújo foi o fazendeiro desta semana e isso significa que o ex-MTV foi quem liderou a noite de formação da roça desta semana. Ele votou em Aline, que garantiu a primeira vaga da enquete da Fazenda 2021 desta semana.

Depois, todos os participantes votaram e Rico recebeu 6 votos, sendo o nome mais votado da noite, também indo parar na roça.

Por sentar no segundo banco da roça, Dayane precisou puxar um dos peões da baia para também ir para a berlinda.

Dynho, dono do poder do lampião, teve a chance de tirar Dayane da berlinda e mandou Valentina para a roça.

Como nas semanas anteriores, o último nome indicado para a roça foi quem sobrou no resta um: Solange. Apesar de correr o risco da eliminação, o peão pôde vetar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro.

Aline levou a pior, foi o nome escolhido e não vai disputar o chapéu com os poderes da semana seguinte.

A Prova do Fazendeiro vai ao ar nesta quarta-feira (17), às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. O vencedor escapa da enquete a Fazenda 2021 desta semana e garante mais uma semana no reality.

Eliminados da Fazenda 2021

O peão que receber menos votos na enquete a Fazenda 2021 desta semana será eliminado na próxima quinta-feira (18). A decisão vai acontecer no R7.com e a abertura da votação deve ocorrer logo depois da Prova do Fazendeiro.

Até o momento, oito famosos já deixaram a competição por R$ 1,5 milhão da Record TV.

1ª semana: Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

2ª semana: Mussunzinho (23,52% dos votos)

3ª semana: Erika Schneider (30,24% dos votos)

4ª semana: Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

5ª semana: Lary Bottino (9,61% dos votos)

6ª semana: Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

7ª semana: Erasmo Viana (19,91% dos votos)

8ª semana: Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Onde assistir a Fazenda 2021?

O resultado da enquete da Fazenda 2021 desta semana será divulgado, ao vivo, no programa de quinta-feira (18). A edição vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

Para assistir no PlayPlus, existem duas opções: a conta gratuita e a conta grátis. No modo gratuito, no qual precisa criar uma conta com nome e e-mail, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Já para os que decidirem pagar a versão premium, que custa R$ 12,90, a emissora libera o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas de dentro do confinamento – incluindo os intervalos.