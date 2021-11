Enquete a Fazenda 2021: Aline, Rico, Valentina ou Solange, quem sai?

Quem está na roça da Fazenda 2021 são Aline, Rico, Valentina e Solange, e eles vão precisar da ajuda do público. Um deles ainda terá a chance de se livrar da berlinda com a prova do fazendeiro nesta quarta. Mas até lá, vote na enquete A Fazenda 2021 e opine: qual deles deve dar adeus ao reality na quinta, dia 18?

Quem está na roça?

Aline: a participante foi a indicação do fazendeiro da semana, Gui Araújo, e sentou no primeiro banco da roça.

Rico: o nome que recebeu mais votos nesta semana entre os moradores do reality, o influencer levou 6 votos. Além de ocupar a segunda vaga da berlinda, participante também ganhou a responsabilidade de puxar um dos moradores da baia.

Valentina: a peoa foi parar na roça depois que Dynho – dono do poder do lampião – teve a chance de tirar Dayane da berlinda e substituir por alguém da sede.

Solange: peoa foi parar na berlinda após sobrar no resta um.

Participantes que já foram eliminados de A Fazenda 2021

A enquete desta semana definirá qual participante será o nono eliminado da Fazenda 2021. Veja todos os participantes que foram eliminados até agora no reality:

1ª semana: Liziane Gutierrez foi a primeira a sair. Um dos nomes mais polêmicos, a influenciadora levou a pior em uma roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

2ª semana: Mussunzinho deu adeus ao prêmio milionário logo na segunda semana. O ator foi eliminado por Dayane Mello e Arcrebiano.

3ª semana: Erika Schneider despertou a fúria de alguns dos confinados, como Tati Quebra Barraco e MC Gui, quando foi fazendeira e acabou indo para a roça. Ela levou a pior e foi eliminada da Fazenda 2021 na enquete contra Dayane e Tiago.

4ª semana: Victor Pecoraro foi o quarto eliminado da Fazenda 2021. Ele estava na baia e foi parar na roça puxado por Aline Mineiro.

5ª semana: Lary Bottino foi para sua primeira roça na quinta semana e acabou sendo eliminada por Valentina Francavilla e Gui Araújo. Com apenas 9,61% dos votos, ela é a dona da menos porcentagem de eliminação da edição até o momento.

6ª semana: Tati Quebra-Barraco, inicialmente uma das favoritas, foi eliminada em uma roça contra Rico e MC Gui. A funkeira levou a pior e ficou surpresa ao ser anunciada como a menor votada da enquete a Fazenda 2021 daquela semana.

7ª semana: Erasmo Viana, que é ex de Pugliesi, estava em sua primeira roça e levou a pior contra Solange Gomes e Rico Melquiades.

8ª semana: Tiago Piquilo, que já foi considerado um dos favoritos da edição, é o eliminado mais recente. Ele levou a pior na votação contra Dayane Mello e Sthe Matos.

Além das eliminações, Medrado desistiu do programa e Nego do Borel foi expulso.