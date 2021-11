Após a vitória de Rico na Prova do Fazendeiro desta semana, Aline, Solange e Valentina estão na roça. A menos votada entre as peoas será eliminada do reality nesta quinta-feira (18). Quem deve permanecer no programa? Participe da enquete a Fazenda 2021 do DCI e vote em quem deve ficar

Enquete a Fazenda 2021 – quem deve ficar?

Enquete a Fazenda 2021: Aline, Solange ou Valentina, quem deve ficar? Aline

Valentina

Solange Vote

Vote também quem deve sair na roça da fazenda 2021

Quem já saiu da Fazenda 2021?

Até agora, oito famosos já foram eliminados depois de passar por uma enquete da Fazenda 2021 e foram eliminados do programa.

Veja a ordem dos eliminados desta temporada e a porcentagem de cada um deles:

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Como participar da votação do R7

A votação para definir o próximo eliminado já está no ar, no site Record, o R7. Para participar da enquete oficial da Fazenda 2021, vá no endereço https://www.r7.com e, em seguida, clique na aba de A Fazenda 2021. A enquete estará em destaque na página.

Depois de conferir o nome e foto do participante que que você deseja salvar, basta selecionar a opção, clicar na caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs e confirmar o voto. É importante aguardar a mensagem do sistema que informa que o voto foi computado e está valendo. Repita o processo quantas vezes quiser.

O resultado da enquete da Fazenda 2021 desta semana será divulgado, ao vivo, no programa de quinta-feira (18). Um dos três roceiros deixará a competição durante o programa que vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

