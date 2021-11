Enquete a Fazenda 2021: Aline, Solange ou Valentina, quem deve sair?

A 9ª roça da Fazenda 2021 está formada e Aline, Solange e Valentina se enfrentam pela permanência no programa da Record TV. Nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, um dos participantes será eliminado e dará adeus a chance de embolsar R$ 1,5 milhão. Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem deve ser eliminado nesta semana?

Quem está na roça?

Aline Mineiro: a ex-Panicat foi o primeiro nome confirmado na roça desta semana. Ela foi votada por Gui Araújo, que era o fazendeiro, e ainda vetada da Prova do Fazendeiro por Solange Gomes. Essa é a segunda roça de Aline na Fazenda 2021.

Valentina Francavilla: a participante ‘caiu de paraquedas’ na roça desta semana. Ela estava salva até o último segundo da formação da berlinda, mas ocupou o lugar de Dayane depois que Dynho usou o Poder do Lampião. Essa é a segunda roça de Valentina.

Solange Gomes: a peoa está em sua terceira roça. Nesta semana, Solange apareceu entre os nomes da berlinda depois de sobrar sem ser salva no resta um. Ela foi quem vetou Aline da prova do Fazendeiro.

Como votar no R7

A enquete oficial da Fazenda 2021 está aberta e, para definir quem é o próximo eliminado, o público deve votar em quem deve permanecer no reality. Para isso, basta acessar o www.r7.com e clicar no banner ‘A Fazenda’ com a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’, escolher o favorito e confirma o voto.

O menos votado será o eliminado do programa. O anúncio da eliminação vai acontecer, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus, no programa desta quinta-feira (11).

Como assistir a eliminação?

O resultado da roça desta semana será anunciado por Adriane Galisteu, ao vivo, nesta quinta-feira (18). O programa vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e, para assistir online, basta acessar o PlayPlus – o streaming da emissora.

Com um cadastro ativo, basta escolher a aba ‘no ar’, que pode ser acessada nas contas gratuitas, e ter acesso ao mesmo sinal do canal aberto da Record TV.

Também é possível assistir ao programa com a assinatura paga do streaming, que custa R$ 12,90 por mês e dá acesso ao sinal de 9 câmeras ao vivo. Desse jeito, é possível assistir ao programa 24 horas por dia.

