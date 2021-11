Os peões se reuniram nesta terça-feira (23) e a berlinda da semana está formada. Mas, nem tudo está perdido para três dos roceiros: Bil, Dayane e MC Gui farão a Prova do Fazendeiro. Qual deles merece ganhar a prova, escapar da roça e ainda assumir o chapéu? Vote na enquete a Fazenda 2021.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem deve virar Fazendeiro?

Enquete a Fazenda 2021: Bil, Day ou MC Gui, quem deve ser fazendeiro? Bil

Dayane

MC Gui Vote

Votação + Enquete A Fazenda 2021: Gui, Day, Bil ou Mc Gui, quem sai?

Gui Araújo ficou de fora da Prova do Fazendeiro

Toda semana, quatro participantes terminam a terça-feira na roça e desta vez não foi diferente. Acontece que, por conta do regulamento do reality, apenas três dos roceiros disputam a Prova do Fazendeiro e têm a chance de escapar da enquete semanal pela eliminação na Fazenda 2021.

Ou seja, um dos participantes é vetado da Prova do Fazendeiro.

Gui Araújo foi o nome escolhido desta vez está direto na roça da semana. Ele foi escolhido por Arcrebiano, que foi a última pessoa a ir para a roça, durante o programa ao vivo.

A Prova do Fazendeiro é transmitida ao vivo e os dois participantes que perderem completam a roça da semana e disputarão a permanência no programa por meio do voto popular.

Quem deve sair? Participe da enquete a Fazenda 2021 no DCI e nos conte a sua opinião.

Prova do Fazendeiro: horário e onde assistir

A Prova do Fazendeiro será disputada, ao vivo, nesta quarta-feira (24), na Record TV e PlayPlus. O programa está previsto para começar às 22h45 (horário de Brasília) e, além da TV, também pode ser assistido pela internet.

Para assistir online e descobrir o resultado da enquete a Fazenda 2021, é preciso criar um cadastro grátis no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV – usando nome e e-mail. Com acesso à internet, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao mesmo sinal do canal aberto. Além da Fazenda 2021, também é possível assistir toda a programação da Record TV dessa maneira.

A enquete oficial da Fazenda 2021, que definirá o décimo participante eliminado, será aberta oficialmente por Adriane Galisteu logo depois da Prova do Fazendeiro.