Enquete a Fazenda 2021: Bil, Gui, Valentina ou Lary, quem sai?

Começou a formação da 6ª roça do reality nesta terça, 19 de outubro, e Arcrebiano, Gui Araújo, Valentina e Lary Bottino estão na berlinda. Um deles ainda poderá ser salvo com a prova do fazendeiro na quarta, e até lá é com o público: quem deve sair do reality? Participe da votação da Enquete A Fazenda 2021.

Quem está na roça?

Arcrebiano: Bil Araújo foi indicado pela fazendeira Dayane. O ex-BBB tem uma trajetória polêmica no programa da Record TV e já foi responsabilizado, inclusive, pela eliminação de Victor Pecoraro – considerando que ele tinha o poder de imunizar um dos peões e não ajudou o amigo. Entre as maiores desavenças de Arcrebiano estão Dayane Mello (fazendeira da semana), Valentina e Aline Mineiro.

Gui Araújo: o influencer foi parar na roça após levar três votos. Mas o que decretou a berlinda foi o poder do fogo revelado por MC Gui, que anulou o voto de cinco peões e acabou definindo o roceiro. Essa será a segunda roça seguida do peão. Mas ele ainda poderá participar da prova do fazendeiro e mudar os rumos do jogo.

Valentina: a peoa vai enfrentar a primeira roça após ser puxada da baia por Gui Araújo. Ela também foi vetada de participar da prova do fazendeiro nesta quarta, então está na berlinda de vez.

Lary Bottino: a influencer foi a última a chegar no jogo e já vai enfrentar sua primeira roça. A moça sobrou no resta um, mostrando sua falta de popularidade com os peões.

Como foi a votação?

A Fazendeira Dayane votou em Arcrebiano

Lary Bottino votou em Aline Mineiro

Aline Mineiro votou em Gui Araújo

Arcrebiano votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades votou em Gui Araújo

Dynho votou em Rico Melquiades

Erasmo Viana votou em Marina Ferrari

Marina Ferrari votou em Rico Melquiades

MC Gui votou em Rico Melquiades

Gui Araújo votou em Rico Melquiades

Solange Gomes votou em Sthe Matos

Tati Quebra Barraco votou em Rico Melquiades

Tiago Piquilo votou em Sthe Matos

Valentina Francavilla votou em Gui Araújo

Mileide Mihaile votou em Aline Mineiro

Sthe Matos votou em Tiago Piquilo

