Com a eliminação de Dayane, a competição por R$ 1,5 está cada vez mais acirrada e apenas 9 famosos seguem na competição, que se aproxima da final.

Enquete a Fazenda 2021: com a saída de Dayane, quem deve ganhar? Rico

Solange

Marina

Dynho

Sthe

MC Gui

Mileide

Arcrebiano

Parcial da enquete aponta o favorito

Publicada no DCI ainda antes da eliminação desta semana, a enquete sobre o favoritismo da Fazenda 2021 apontou Arcrebiano como o participante que deve ganhar o reality da Record TV. O ex-BBB recebeu 46,81% dos votos, garantindo o primeiro lugar do ranking dos favoritos com quase metade de todos os votos da enquete.

Caso o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 da semana passada se confirme, Bil terá a melhor participação em realities registrado na Record TV. Quando participou do BBB 21 e No Limite, Arcrebiano não durou muito na competição e apareceu como um dos menos favoritos do público.

Na sequência, Mileide Mihaile aparece como o nome favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão. A influenciadora, que nunca foi para a roça, recebeu 37,21% dos votos. Essa não é a primeira vez que a ex de Wesley Safadão aparece entre as favoritas da edição.

Em seguida aparece Rico Melquiades, com 9,75% dos votos. O participante é um dos mais polêmicos entre os confinados e já rendeu diversos atritos e confusões no confinamento, além de sempre aparecer entre os favoritos da enquete da Fazenda 2021.

Quando termina A Fazenda 2021?

A competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão está próxima e a Record TV já bateu o martelo sobre o último dia da Fazenda 2021: 16 de dezembro, na terceira quinta-feira do mês.

Assim como no ano passado, quatro finalistas devem participar da votação final, no entanto, a emissora ainda não deu detalhes do evento de encerramento. Ainda não se sabe, por exemplo, se a final vai ter plateia ou se a participação do público vai acontecer apenas com a enquete final da Fazenda 2021.

Relembre todas as roças da edição

1ª semana: Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

2ª semana: Mussunzinho (23,52% dos votos)

3ª semana: Erika Schneider (30,24% dos votos)

4ª semana: Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

5ª semana: Lary Bottino (9,61% dos votos)

6ª semana: Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

7ª semana: Erasmo Viana (19,91% dos votos)

8ª semana: Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

9ª semana: Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

10ª semana: Gui Araújo (18,32% dos votos)

11ª semana: Dayane

Acompanhe todas as novidades do reality e o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 no DCI.