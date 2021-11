Enquete a Fazenda 2021: com a saída de Erasmo, quem merece ganhar?

Erasmo Viana levou a pior e deixou a competição da Record TV por R$ 1,5 milhão. Com a eliminação do influenciador, 13 famosos seguem no confinamento, mas apenas um será coroado vitorioso no final do reality. Quem merece ganhar? Participe da enquete a Fazenda 2021.

Enquete a Fazenda 2021: quem merece ganhar?

Dayane

Aline

Valentina

Solange

MC Gui

Arcrebiano

Sthe

Dynho

Marina

Gui Araújo

Tiago

Mileide Vote

Quem segue na competição?

Aline Mineiro – A influenciadora e atriz, peoa ficou conhecida ao trabalhar como ‘Panicat’, no Pânico na TV. Na Fazenda, ela é amiga de Dayane Mello, Rico Melquiades e Valentina Francavilla – embora protagonize alguns atritos com os próprios amigos.

Dayane Mello – A modelo brasileira, que ficou conhecida ao participar do Big Brother Itália, é um dos nomes mais comentados do programa na internet. Ela já foi para três roças e, nas últimas semanas, se aproximou de MC Gui e protagonizou barracos com Marina Ferrari, a fazendeira da semana.

Dynho Alves – aos 26 anos, peão é cantor e dançarino. Junto da esposa, MC Mirella, ele participou do Power Couple 5, mas não durou muito no programa. Na Fazenda, Dynho protagonizou uma briga com Rico e foi acusado nas redes sociais de agressão. Ele é quem merece ganhar? Participe da enquete da Fazenda 2021 e opine.

Gui Araújo – O ex-namorado de Anitta foi fazendeiro por duas vezes e, nesta semana, protagonizou diversas brigas na Fazenda 2021, sendo acusado, inclusive, de usar a depressão de Valentina como argumento durante uma confusão. Além do relacionamento com Anitta, ele ficou famoso por participar do De Férias com o Ex, da MTV.

Marina Ferrari – Empresária dona de uma loja em Maceió, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais. e ficou conhecida por produzir conteúdo de moda e beleza. Ela é a fazendeira desta semana.

MC Gui – Funkeiro acumula hits e polêmicas na vida pessoal, embora tenha apenas 23 anos. Na Fazenda, ele tem vivido intensamente e foi de maior inimigo a uma das pessoas mais próximas de Dayane Mello na competição. Ele foi para uma roça, mas foi salvo pelo público. Participe da enquete da Fazenda 2021 e responda: MC Gui é quem vai ganhar a Fazenda 2021?

Mileide Mihaile – ex de Wesley Safadão, ela é seguida por mais de 4 milhões de pessoas no Instagram. Mileide, na Fazenda, foi acusada de ser ‘amiga do povo’ e de fingir ser ‘prefeita’. Apesar do bom relacionamento com todos os confinados, Mileide não faz parte ativa de nenhum grupo no reality.

Sthe Matos – Vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 23 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. No programa é bastante próxima de Mileide e foi fazendeira por uma vez.

Tiago Piquilo – parte da dupla Hugo & Tiago, o músico foi vencedor do reality Fama, comandado por Angélica, na Globo. No reality da Record TV, ele não viveu grandes atritos e foi o mais votado pelo público na roça que eliminou Erika Schneider. Tiago é quem vai ganhar o programa? Vote na enquete da Fazenda 2021!

Valentina Francavilla – natural da Itália, a atriz tem 41 anos e foi assistente de palco do Programa do Ratinho por quase uma década. Na Fazenda, ela pintou o cabelo de vermelho, tem ficado mais próxima de Dayane, Rico e Aline e protagonizou uma discussão com Arcrebiano.

Solange Gomes – peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu, no Domingo Legal, e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma verdadeira guerra com participantes como Gui Araújo e Arcrebiano no reality.

Rico Melquiades – amigo do influencer Carlinhos Maia, o participante mais barraqueiro da edição é influenciador digital e humorista. Ele é um dos maiores alvos do programa e tem ganhado cada vez mais espaço e favoritismo nas redes sociais. Rico é frequentemente mencionado como quem vai ganhar a Fazenda 2021.

