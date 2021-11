Enquete a Fazenda 2021: com a saída de Gui, quem deve ganhar?

A eliminação de Gui Araújo marcou a 10ª baixa no elenco da Fazenda 2021. Com isso, 10 famosos seguem competição da Record TV por R$ 1,5 milhão, mas só um deles sairá vitorioso no final do confinamento. Quem deve ganhar? Vote na enquete a Fazenda 2021 e dê a sua opinião.

Participantes a Fazenda 2021: veja quem segue no programa

Aline Mineiro – Vote na enquete a Fazenda 2021

Influenciadora de 30 anos e ex-panicat, a peoa tem vivido momentos intensos no reality da Record TV. Ela já foi salva de duas roças, nunca foi fazendeira e, nos últimos dias, protagonizou atritos com Dayane Mello e Valentina – que até então eram suas amigas. Aline se aproximou de Marina e Solange e tem dividido os dias com as peoas.

Mileide Mihaile

Um dos nomes que nunca foi para a roça, Mileide é um fenômeno nas redes sociais e acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Ela aparece frequentemente entre as favoritas da edição nas enquetes e parciais do DCI e UOL. Na Fazenda, Mileide chegou a ser acusada de ser ‘amiga do povo’ e de fingir ser ‘prefeita’ e tem se reaproximado de Rico enquanto vive atritos com Sthe e Bil.

Solange Gomes – Vote na enquete a fazenda 2021

Uma das participantes mais briguentas da edição, Solange foi uma das musas da Banheira do Gugu e ganhou espaço no carnaval carioca. Na Fazenda 2021, Sol já voltou de três roças e, apesar do começo turbulento, é uma das pessoas mais próximas de Rico e Aline dentro da sede. Ela é uma das participantes mais ameaçadas da semana por conta do histórico de brigas com MC Gui, que é o fazendeiro da vez.

Dynho Alves

Dynho é dançarino e coreógrafo e tem 26 anos. Na Fazenda, esteve entre os participantes do ‘grupão’ e protagonizou uma briga com Rico na qual foi acusado nas redes sociais de agressão. Até o momento, ele nunca foi para a roça. Dynho ainda não sabe, mas MC Mirella pediu o divórcio por conta do comportamento do peão dentro do confinamento e a proximidade com Sthe Matos.

Rico Melquiades – Vote na enquete a fazenda 2021

Rico é humorista e um dos favoritos da edição: ele é o participante que mais cresceu nas redes sociais desde a estreia do reality, somando mais de 2 milhões de novos fãs no Instagram. Nos últimos dias, Rico vive uma verdadeira guerra com Dayane Mello, que rasgou um de seus casacos com uma faca e acusou o peão de ser falso.

Tudo começou porque o peão prometeu que daria um dos poderes do lampião para a modelo, mas deu para trás e não cumpriu a promessa. Ao mesmo tempo, o participante está cada vez mais próximo de Aline, Marina e Solange.

Marina Ferrari

Empresária, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais e foi fazendeira por uma semana. Desde a punição causada por Rico, ela mudou de lado e passou a compor o ‘grupão’ da Fazenda 2021, mas voltou a se aproximar do humorista nos últimos dias. Marina nunca foi para uma noite de votação do público.

Sthe Matos – Vote na enquete a fazenda 2021

Vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 22 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. Ela é próxima de Dynho, foi fazendeira por uma semana e voltou de sua primeira roça recentemente. Fora do programa, Sthe está noiva, mas o companheiro já demonstrou estar incomodado com o relacionamento da amada com o ex de MC Mirella dentro do confinamento.

MC Gui

Cantor de 23 anos é o mais jovem entre os participantes masculinos da Fazenda 2021. No reality, ele protagonizou algumas brigas, foi para uma roça e, apesar do começo de brigas, é uma das pessoas mais próximas de Dayane e Dynho. MC Gui é o fazendeiro da semana.

Arcrebiano – Vote na enquete a fazenda 2021

Bil é influenciador digital, modelo e tem 29 anos. Antes da Fazenda 2021, participou do BBB 21 e No Limite, mas não durou muito nos programas – o reality da Record TV é a atração na qual o participante passou mais tempo.

Arcrebiano tem protagonizado brigas constantes com Dayane e Rico.

Dayane Mello

Modelo, Dayane tem 32 anos e ficou famosa ao participar da versão italiana do Big Brother. Ela já protagonizou momentos polêmicos no reality da Record TV e, nos últimos dias, tem sido alvo de críticas nas redes sociais por falas e ataques contra Rico Melquiades. Em um dos casos mais recentes, a modelo polemizou ao rasgar a roupa de Rico com uma faca.

Peões eliminados: veja porcentagens

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Quando será a final da Fazenda 2021?

Mesmo com a desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel, a data da final da Fazenda 2021 está prevista para o dia 16 de dezembro de 2021, após 94 dias de programa no ar.

A Fazenda 2021 estreou em 14 de setembro de 2021. Ou seja, o programa ficará pouco mais de 3 meses no ar.

Ainda não foi divulgado se a final da Fazenda 2021, com a apresentação de Adriane Galisteu, terá a presença de plateia ou como no ano passado, acontecerá só entre os participantes eliminados.

