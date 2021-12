O público votou e Mileide Mihaile foi eliminada na última roça ‘tradicional’ do reality rural da Record TV. Com isso, apenas 8 famosos seguem na disputa por R$ 1,5 milhão e a pergunta que fica na reta final é: quem deve vencer a competição? Vote na enquete a Fazenda 2021 e dê a sua opinião sobre os últimos dias de confinamento.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem deve ganhar?

Anonymous Vote Sign in with WordPress Enquete a Fazenda 2021: com a saída de Mileide, quem deve ganhar? Rico

Solange

Aline

Marina

Sthe

Arcrebiano

Dynho

MC Gui Vote

Enquete a Fazenda 2021 – resultado parcial

Publicada no DCI ainda antes da eliminação desta semana, a enquete sobre quem vai ganhar a Fazenda 2021 apontou Arcrebiano como o favorito do público ao prêmio. O influenciador recebeu 37,53% dos votos, superando Rico Melquiades e assumindo a primeira posição no ranking pelo favoritismo da edição.

Se o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 se confirmar, esta será a melhor participação de Bil em um reality show. Ele já participou do BBB e No Limite, ambos em 2021, mas acabou deixando as competições precocemente.

O segundo nome indicado como quem deve vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão é Rico Melquiades. O humorista é polêmico e tem ganhado destaque desde a estreia do reality, há quase 3 meses. Na enquete do DCI, ele recebeu 36,84% dos votos, ficando apenas 0,7% abaixo de Arcrebiano.

Solange Gomes completa o top 3 e recebeu 11,22% dos votos. Ela é a recordista da edição no número de roças, tendo sido salva de cinco delas. Na enquete a Fazenda 2021 que definiu a eliminação de Mileide Mihaile, Solange permaneceu no programa por 0,1% dos votos.

Participantes eliminados

Entre todas as eliminações tradicionais do reality, que foram definidas com a enquete a Fazenda 2021, é possível tirar algumas curiosidades, como o fato de Lary Bottino ter sido a peoa com maior rejeição e Mileide, última eliminada, a mais querida do público. A diferença de porcentagem entre as peoas é de mais de 22 pontos.

1ª semana: Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

2ª semana: Mussunzinho (23,52% dos votos)

3ª semana: Erika Schneider (30,24% dos votos)

4ª semana: Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

5ª semana: Lary Bottino (9,61% dos votos)

6ª semana: Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

7ª semana: Erasmo Viana (19,91% dos votos)

8ª semana: Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

9ª semana: Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

10ª semana: Gui Araújo (18,32% dos votos)

11ª semana: Dayane Mello (27% dos votos)

12ª semana: Mileide Mihaile (32,38% dos votos)

Acompanhe todas as novidades do reality e o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 no DCI.