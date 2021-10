Enquete a Fazenda 2021: com a saída de Tati, quem ganha o reality?

O público votou e a participação de Tati Quebra-Barraco no reality da Record TV chegou ao fim. Com a eliminação da funkeira, 14 peões seguem na disputa, mas só um deles levará o prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote na enquete da Fazenda 2021 do DCI e opine: quem deve ganhar?

Enquete a Fazenda 2021: quem merece ganhar?

Tati foi a 6ª eliminada

A competição por R$ 1,5 milhão está cada vez mais acirrada e, nesta semana, Tato levou a pior na enquete oficial e está fora da Fazenda 2021. Veja como foi a eliminação na Fazenda 2021.

Veja qual participante foi eliminado nas seis primeiras semanas do reality:

Primeira semana: Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada da Fazenda 2021. Ela recebeu 26,15% dos votos na roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

Segunda semana: Mussunzinho foi o segundo famoso que deixou o confinamento. Ele foi para a roça enviado por Erika Schneider e recebeu 23,52% dos votos. O ator enfrentou Dayane Mello e Arcrebiano na berlinda.

Terceira semana: Erika Schneider assumiu a terceira posição das eliminadas do programa da Record TV. A ex-bailarina do Faustão recebeu 30,24% dos votos em uma roça contra Tiago Piquilo e Dayane Mello.

Quarta semana: Victor Pecoraro deixou o confinamento na quarta semana porque recebeu 22,82% dos votos na enquete oficial da Fazenda 2021 pela eliminação. Ele levou a pior contra Aline Mineiro e Gui Araújo.

Quinta semana: Lary Bottino, que entrou para o reality para substituir Medrado, foi quinta eliminada do programa. Ela recebeu apenas 9,61% dos votos na enquete a Fazenda 2021 e se despediu da competição contra Valentina Francavilla e Gui Araújo.

Sexta semana: Tati, eliminado desta semana, recebeu 15,78% dos votos.

