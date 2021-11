Valentina foi a nona eliminada da competição da Record TV por R$ 1,5 milhão. Com mais essa eliminação, 11 famosos seguem no programa, mas só um deles sairá vitorioso no final do confinamento. Quem merece ganhar? Vote na enquete a Fazenda 2021 e dê a sua opinião.

Enquete a Fazenda 2021: quem merece ganhar?

Enquete a Fazenda 2021: com a saída de Valentina, quem deve ganhar? Dynho

Dayane Mello

Arcrebiano

Rico Melquiades

Marina Ferrari

Sthe Matos

MC Gui

Gui Araújo

Mileide Mihaile

Aline Mineiro

Solange Gomes Vote

Dynho Alves – Vote na enquete a fazenda 2021

Dynho é dançarino e coreógrafo e tem 26 anos. Na Fazenda, esteve entre os participantes do ‘grupão’ e protagonizou uma briga com Rico na qual foi acusado nas redes sociais de agressão. Até o momento, ele nunca foi para a roça.

Arcrebiano

Bil é influenciador digital, modelo e tem 29 anos. Antes da Fazenda 2021, participou do BBB 21 e No Limite, mas não durou muito nos programas – o reality da Record TV é a atração na qual o participante passou mais tempo.

Arcrebiano tem protagonizado brigas constantes com Dayane e Valentina.

Dayane Mello

Modelo, Dayane tem 32 anos e ficou famosa ao participar da versão italiana do Big Brother. Ela já protagonizou momentos polêmicos no reality da Record TV e frequentemente aparece entre os nomes favoritos da Fazenda 2021 na web. Nos últimos dias, no entanto, a modelo se voltou contra dois de seus melhores amigos no reality: Rico e Dayane.

Em um dos casos mais recentes, a modelo polemizou ao rasgar a roupa de Rico com uma faca.

Rico Melquiades

O participante que mais cresceu nas redes sociais desde a estreia do reality, Rico é humorista e tem 30 anos de idade. Na Fazenda 2021 é um dos favoritos e tem vivido uma verdadeira guerra com Dayane Mello nos últimos dias.

Tudo começou porque o peão prometeu que daria um dos poderes do lampião para a modelo, mas deu para trás e não cumpriu a promessa.

Marina Ferrari

Empresária, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais e foi fazendeira por uma semana. Desde a punição causada por Rico, ela mudou de lado e passou a compor o ‘grupão’ da Fazenda 2021, mas voltou a se aproximar do humorista nos últimos dias.

Sthe Matos

Vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 22 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. Ela é próxima de Dynho, foi fazendeira por uma semana e voltou de sua primeira roça recentemente.

MC Gui – Vote na enquete a fazenda 2021

Cantor de 23 anos é o mais jovem entre os participantes masculinos da Fazenda 2021. No reality, ele protagonizou algumas brigas, foi para uma roça e vive um relacionamento de amor e ódio com Dayane e Rico.

Gui Araújo

Influenciador digital, modelo e ex-participante do De Férias Com o Ex, ele é ex-namorado de Anitta e, na Fazenda, foi fazendeiro por três semanas. Entre seus principais desafetos estão Rico e Solange.

Mileide Mihaile – Vote na enquete a Fazenda 2021

Ex de Safadão tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e aparece com frequência entre as favoritas da edição da internet. Na Fazenda, foi acusada de ser ‘amiga do povo’ e de fingir ser ‘prefeita’ e tem se reaproximado de Rico.

Aline Mineiro

Influenciadora de 30 anos e ex-panicat, a peoa tem vivido momentos intensos no reality da Record TV. Ela já foi salva de duas roças, nunca foi fazendeira e, nos últimos dias, protagonizou atritos com Dayane Mello e Valentina – que até então eram suas amigas.

Solange Gomes – Vote na enquete a fazenda 2021

Peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma história de amor e ódio com Rico Melquiades. Sol já voltou de três roças e, na briga de Rico e Dayane, ficou do lado do humorista.

Peões eliminados: veja porcentagens de cada um

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Quando será a final da Fazenda 2021?

Mesmo com a desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel, a data da final da Fazenda 2021 está prevista para o dia 17 de dezembro de 2021, após 94 dias de programa no ar.

A Fazenda 2021 estreou em 14 de setembro de 2021.

Ainda não foi divulgado se a final da Fazenda 2021, com a apresentação de Adriane Galisteu, terá a presença de plateia ou como no ano passado, só entre os participantes.

Acompanhe todas as novidades da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do reality.