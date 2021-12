Enquete a Fazenda 2021: Dayane, Marina ou Solange, quem deve sair?

A 8ª roça da Fazenda 2021 está formada e Dayane, Marina e Solange se enfrentam pela permanência no programa da Record TV. Nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro, um dos participantes será eliminado e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem deve ser eliminado nesta semana?

Quem está na roça?

Solange Gomes: um dos nomes mais ativos do confinamento, Sol foi para a roça como a escolha de MC Gui, que era o fazendeiro da semana. O funkeiro disse que a ex-musa da Banheira do Gugu tem o jogo sujo e dá golpes baixos ao usar acontecimentos de fora do confinamento para tentar desestabilizar os concorrentes. Essa é a quarta roça de Solange, que nunca foi fazendeira.

Rico Melquiades: o ex-participante do De Férias com o Ex é um dos nomes mais queridos das redes sociais e foi parar na enquete a Fazenda 2021 pela eliminação desta semana depois de ser o nome mais votado entre os participantes. Ele recebeu 5 votos e está em sua terceira roça.

Dayane Mello: modelo é uma das participantes mais polêmicas e foi para a roça depois de ser puxada por Rico Melquiades. Ela estava na baia e, como manda o regulamento do reality, o participante mais votado da noite escolhe qual dos integrantes da baia também vai para a votação do público. Dayane já foi para 4 roças.

Marina Ferrari: fazendo sua estreia na votação do público, a influenciadora e empresária acabou na roça porque foi o nome mais votado na segunda votação da semana, que foi guiada por Sthe Matos e substituiu o ‘resta um’. Ao longo de sua trajetória, Marina foi fazendeira por uma semana.

Como votar no R7

Para ajudar a escolher quem será o próximo eliminado da enquete oficial da Fazenda 2021, o público deve votar no participante que merece permanecer no reality. Para isso, é só acessar o www.r7.com e clicar no banner ‘A Fazenda’ que tem a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’, escolher o favorito e confirmar o voto.

O menos votado será eliminado durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 2 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Não é preciso criar nenhum cadastro para votar na Fazenda 2021 e o processo pode ser repetido quantas vezes o usuário quiser.

O resultado da enquete oficial da Fazenda 2021 será anunciado por Adriane Galisteu, ao vivo, nesta quinta-feira (02). O programa vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e, para assistir online, basta acessar o PlayPlus – o streaming da emissora.

Acompanhe a cobertura completa do reality e as parciais da enquete a Fazenda 2021, no DCI.