Enquete a Fazenda 2021: Dayane, Sthe, Gui ou Tiago, quem fica?

Dayane, Sthe, Gui Araújo e Tiago levaram a pior na formação da oitava roça, na terça (09), estão na berlinda. E agora, qual deles merece uma segunda chance e deve permanecer no reality? Participe da votação da enquete da Fazenda 2021 no DCI e dê a sua opinião.

Como foi a formação da roça desta semana

A fazendeira da semana foi Marina Ferrari, o que significa que a influenciadora é quem liderou a noite de formação da berlinda desta vez. Ela votou em Dayane, que ocupou a primeira vaga da enquete da Fazenda 2021 desta semana.

Depois, Sthe recebeu 6 votos, com a maioria das intenções, também foi parar na roça.

Por ter sido a mais votada entre os moradores do reality, Sthe precisou puxar um dos moradores da baia para ocupar o terceiro banquinho da berlinda. Tiago foi o nome escolhido.

Desta vez, por conta da Chama Vermelha, os peões não tiveram o resta um e o dono do Poder do Lampião foi quem ganhou a missão de escolher o quarto roceiro. No resta um, Gui Araújo foi parar na berlinda. Como nas semanas anteriores, o quarto nome indicado para a roça foi quem escolheu vetar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro.

Tiago levou a pior e não vai disputar o chapéu com os poderes da semana seguinte. Sendo assim, Dayane, Sthe e Gui são os peões que farão a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (10), às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. O vencedor da dinâmica escapada da enquete a Fazenda 2021 desta semana e garante mais um ciclo no reality.

Votação da enquete: quem deve sair?

Eliminação será a 8ª da edição

Diferente do que o público está acostumado no BBB, na Fazenda 2021 a enquete é para escolher quem deve permanecer no programa. Ou seja, o peão que receber menos votos será eliminado na próxima quinta-feira, 11 de novembro. A decisão vai acontecer no R7.com e a abertura da votação oficial da votação acontecerá logo depois da Prova do Fazendeiro. Para definir quem será o eliminado, o público deverá responder: ‘Quem você quer que fique na Fazenda?’.

Até o momento, sete famosos já deixaram a competição por R$ 1,5 milhão da Record TV. Veja a ordem de eliminação e quais foram as porcentagens que cada peão eliminado recebeu na enquete da Fazenda 2021:

1ª semana: Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

2ª semana: Mussunzinho (23,52% dos votos)

3ª semana: Erika Schneider (30,24% dos votos)

4ª semana: Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

5ª semana: Lary Bottino (9,61% dos votos)

6ª semana: Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

7ª semana: Erasmo Viana (19,91% dos votos)