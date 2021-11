Depois da noite de formação da roça desta semana, na terça-feira (9), a berlinda está formada. No entanto, a esperança não está perdida para Dayane Mello, Sthe Matos e Gui Araújo: os três roceiros farão a Prova do Fazendeiro. Qual deles deve levar a melhor, escapar da roça e ainda assumir o cargo de maior poder no programa? Participe da enquete a Fazenda 2021.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem deve virar Fazendeiro?

Enquete a Fazenda 2021: Dayane, Sthe ou Gui, quem será fazendeiro? Dayane

Sthe

Gui Araújo Vote

Tiago foi vetado da Prova do Fazendeiro

Apesar da Prova do Fazendeiro ser disputada por apenas três roceiros, a berlinda é sempre formada por quatro peões. Isso significa que um participantes que sentou em um dos banquinhos na formação da roça ficou de fora da dinâmica e não tem mais chances de escapar da enquete popular desta semana na Fazenda 2021..

Desta vez, o nome azarado que ficou de fora da disputa é Tiago Piquilo. Ele foi o nome escolhido por Gui Araújo, que foi a última pessoa a ir para a roça, durante o programa ao vivo.

Os dois participantes que perderem a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (10) se juntarão a Tiago na votação do público e o menos popular deles será o próximo eliminado. Quem deve sair? Participe da enquete a Fazenda 2021 no DCI e opine.

Que horas será a Prova do Fazendeiro?

A disputa pelo cargo de Fazendeiro, que atualmente pertence a Marina Ferrari, será transmitida, nesta quarta-feira (10), ao vivo, na Record TV e no PlayPlus. O programa começa às 22h45 (horário de Brasília).

Para assistir, basta sintonizar na Record TV (canal aberto) e acompanhar a disputa. Já para quem prefere assistir o programa na internet, é possível acompanhar a Fazenda 2021 online e gratuitamente no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV. Para isso, é preciso criar um cadastro grátis na plataforma usando nome e e-mail e, com acesso à internet, clicar na aba ‘No Ar’.

Depois da Prova do Fazendeiro, a enquete oficial da Fazenda 2021 pela eliminação desta semana será aberta no R7.