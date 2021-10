Enquete A Fazenda 2021: entre Gui e Lary, quem deve sair?

Três peões estão na berlinda desta semana do reality show rural, no entanto, Valentina está com folga na frente dos adversários nas parciais, o que deixa a verdadeira briga para ver quem sai entre Gui Araújo e Lary Bottino. Quem não merece ficar? Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI para nos dizer de qual lado você está!

Gui Araújo x Lary – Como está a votação até agora

A dupla de amigos tem brigado para ver quem continua na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Isso acontece porque nas parciais que consultamos, do DCI e UOL, Valentina tem sido apontada como a mais votada, deixando assim os adversários em maior perigo.

Enquanto Valentina tem 50,73% dos votos para ficar em uma parcial e 44,21% em outra, Gui soma até agora 31,87% na enquete A Fazenda 2021 do UOL e 36,81% no DCI. Em ambas as parciais, Lary soma entre 17% a 19%, ocupando a lanterna do ranking de votação.

Para a dupla a situação é difícil, pois eles são amigos há anos e jogam no reality show como aliados. Neste tipo de situação em que amigos acabam juntos na roça, nunca é vantajoso para eles, pois como a votação na Record é para ficar, os votos acabam se dividindo quando a torcida tenta salvar ambos. No caso do adversário da dupla amiga, é uma vantagem, pois os fãs só precisam votar em uma pessoa.

Já que pelo andar da votação o eliminado da semana deve ser Lary Bottino ou Gui Araújo, quem você acha que deve sair do programa? Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI.

Arcrebiano escapou da berlinda

Lary, Gui e Arcrebiano competiram na Prova do Fazendeiro desta semana e o ex-BBB21 levou a melhor. A disputa de habilidade exigia uma boa mira dos competidores e Bil conseguiu escapar da votação popular. Valentina não teve direito de participar, a ex apresentadora do SBT foi vetada por Lary durante a formação de roça, na terça (19).

