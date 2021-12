Enquete a Fazenda 2021: entre Rico e Sol, quem deve ganhar?

A Fazenda 13 está chegando ao fim e dois dos nomes mais polêmicos do elenco agora brigam para garantir uma vaga na final: Rico Melquiades e Solange Gomes. Entre os peões, quem é mais favorito e deve ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na enquete a Fazenda 2021 sobre o final do reality.

Rico é o favorito das redes sociais, já Solange tem fortalecido sua participação após atravessar 6 roças. Além de estarem entre os seis últimos participantes, a dupla também se assemelha no temperamento forte e número de tretas reunidas ao longo da 13ª edição do reality.

Rico Melquiades: humorista é um dos favoritos e foi o primeiro escolhido por Dynho. Se for salvo, Rico estará entre os 4 finalistas da competição.

Solange Gomes: a participante que mais foi para a roça está entre as opção da enquete a Fazenda 2021 pela sexta vez. Na última semana, ela foi salva com apenas 0,10% dos votos. Caso tenha o mesmo apoio do público, ela vai para a final.

Quando vai acabar a Fazenda 2021?

O final do reality da Record TV, que vai confirmar ou não o resultado da enquete a Fazenda 2021, está marcado para o dia 16 de dezembro. Como é em uma quinta-feira, o programa será transmitido, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Para a grande final, assim como na edição vencida por Jojo Toddynho, são esperados 4 participantes. Até lá, a produção da Record TV deverá ‘acelerar’ o ritmo de eliminações e tornar a competição ainda mais acirrada.

Além da emissora, a final da Fazenda 2021 também poderá ser assistida no PlayPlus – o serviço de streaming oficial da Record TV. Por lá, para ver de graça, é preciso criar um cadastro usando nome e e-mail, além de conexão à internet. Com a conta ativa, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso à programação da emissora.

Quem você acha que será o grande campeão? Acompanhe as parciais da enquete a Fazenda 2021 no DCI.