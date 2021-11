Enquete a Fazenda 2021: Tiago, Sthe ou Dayane, quem deve sair?

A 8ª roça da Fazenda 2021 está formada e Tiago, Sthe e Dayane se enfrentam pela permanência no programa da Record TV. Nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, um dos participantes será eliminado e dará adeus a chance de embolsar R$ 1,5 milhão. Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem deve ser eliminado nesta semana?

Enquete a Fazenda 2021 – quem sai?

A Fazenda 2021: quem deve sair hoje (11/11) Tiago

Sthe

Dayane Vote

Quem está na roça?

Dayane Mello: a modelo tem vivido dias difíceis na Fazenda 2021 e, entre as polêmicas, protagonizou uma confusão com os próprios amigos. Nesta semana, ela foi parar na roça por conta do voto da fazendeira, Marina Ferrari, que justificou a escolha dizendo que Dayane era incoerente no programa e uma pessoa falsa.

Sthe Matos: pela primeira vez na enquete da Fazenda 2021 pela permanência no programa, Sthe foi para a roça depois de receber 7 votos dos colegas de confinamento. Ela ocupou o banquinho de mais votada da noite depois que Rico Melquiades imunizou Mileide para fazer com que os votos que seriam da ex de Wesley Safadão fossem direcionados à peoa.

Tiago Piquilo: o cantor sertanejo, parte da dupla Hugo & Tiago, está em sua segunda berlinda desde a estreia da Fazenda 2021.

Como votar no R7?

A enquete oficial da Fazenda 2021 está aberta e, para definir quem é o próximo eliminado, o público deve votar em quem deve permanecer no reality. Para isso, basta acessar o www.r7.com e clicar no banner ‘A Fazenda’ com a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’, escolher o favorito e confirma o voto.

O menos votado será o eliminado do programa. O anúncio da eliminação vai acontecer, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus, no programa desta quinta-feira (11).

Como assistir a eliminação?

O resultado da roça desta semana será anunciado por Adriane Galisteu, ao vivo, nesta quinta-feira (11). O programa vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e, para assistir online, basta acessar o PlayPlus – o streaming da emissora.

Com um cadastro ativo, basta escolher a aba ‘no ar’, que pode ser acessada nas contas gratuitas, e ter acesso ao mesmo sinal do canal aberto da Record TV.

Também é possível assistir ao programa com a assinatura paga do streaming, que custa R$ 12,90 por mês e dá acesso ao sinal de 9 câmeras ao vivo. Desse jeito, é possível assistir ao programa 24 horas por dia.

Acompanhe a cobertura completa do reality e as parciais da enquete a Fazenda 2021, no DCI.