Enquete a Fazenda 2021: Gui Araújo, Day ou Bil, quem deve ficar?

Após a vitória de MC Gui na Prova do Fazendeiro desta semana, Gui Araújo, Dayane e Arcrebiano estão na roça. O menos votado entre os peões será eliminado nesta quinta-feira (25). Quem deve permanecer no programa? Participe da enquete a Fazenda 2021 do DCI e vote em quem deve ficar.

Enquete a Fazenda 2021 – quem deve ficar?

Enquete a Fazenda 2021: Gui Araújo, Day ou Bil MC Gui, quem deve ficar? Gui Araújo

Dayane

Bil Vote

VOTE EM QUEM DEVE FICAR NA FAZENDA

Quem já saiu da Fazenda 2021?

O menos votado será o 10º participante a levar a pior na enquete da Fazenda 2021 e deixar o programa. Veja a ordem dos eliminados desta temporada e a porcentagem de cada um deles:

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Como participar da votação do R7

A votação para definir o participante eliminado está no ar no site Record, o R7. Para votar na enquete oficial da Fazenda 2021, vá no endereço https://www.r7.com e, em seguida, clique na aba de A Fazenda 2021. A enquete estará em destaque na página.

Depois de conferir o nome e foto do participante que que você deseja salvar, basta selecionar a opção, clicar em ‘sou humano’ e confirmar o voto. É importante aguardar a mensagem confirmando que o voto foi computado e está valendo.

O resultado da enquete a Fazenda 2021 desta semana será anunciado nesta quinta-feira (25). Um dos roceiros deixará a competição durante o programa que vai ao ar, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

Acompanhe A Fazenda 2021 no DCI