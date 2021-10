Enquete a Fazenda 2021: MC Gui, Tati, Rico ou Sthe, quem sai?

Quem está na roça da Fazenda 2021 são MC Gui, Tati Quebra-Barraco Rico e Sthe, e eles vão precisar da ajuda do público. Um deles ainda terá a chance de se livrar da berlinda com a prova do fazendeiro. Mas até lá, vote na enquete A Fazenda 2021 e opine: qual deles deve dar adeus ao reality?

Enquete a Fazenda 2021

VOTE NA ENQUETE AQUI

Votação + enquete A Fazenda 2021: quem sai na 6ª roça MC Gui

Rico

Tati Quebra-Barraco

Sthe Vote

Enquete A Fazenda 2021 – Quem está na roça?

MC GUI: o funkeiro foi indicado pelo Fazendeiro da semana, Arcrebiano, e marca sua estreia nas roças do reality. O peão mostrou surpresa com a indicação

Rico: mais uma vez o influencer está na roça de A Fazenda 2021. Ele foi um dos mais votados da casa e ocupou o segundo banquinho após decisão do fazendeiro. Ele foi vetado da prova do fazendeiro.

Tati Quebra-Barraco: a funkeira está na primeira roça após ser puxada da baia por Rico.

Sthe: a influencer sobrou no resta 1 e também vai enfrentar sua primeira roça. Dynho escolheu Mileide ao invés dela.

Aqui você confere a parcial da votação da Fazenda 2021

Quem já foi eliminado

Até essa semana, cinco participantes já levaram a pior nas enquetes oficiais e foram eliminados da Fazenda 2021, dando adeus ao prêmio milionário. Veja quais participantes já foram eliminados:

1ª semana: Liziane Gutierrez foi a primeira a deixar o confinamento. A influenciadora de 35 anos era considerada um dos nomes mais polêmicos do reality, mas levou a pior em uma roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

2ª semana: a segunda eliminação da Fazenda 2021 foi resultado da decisão de Erika Schneider, que era a fazendeira da vez. Ela mandou Mussunzinho para a berlinda afirmando que o ator e filho de Mussum tinha sido machista ao não aceitar seu mandato na casa. Ele foi eliminado por Dayane Mello e Arcrebiano.

3ª semana: Erika Schneider foi a terceira eliminada. A ex-bailarina do Faustão saiu do cargo de fazendeira para sentar no banquinho da roça. Ela despertou a fúria da maioria dos participantes do reality, como Tati Quebra Barraco e MC Gui, e acabou levando a pior na roça contra Dayane e Tiago.

4ª semana: o ator Victor Pecoraro foi o quarto eliminado do reality da Record TV. Ele estava na baia e foi parar na roça puxado por Aline Mineiro.

5ª semana: Lary Bottino, a substituta de Medrado, foi a quinta eliminada da Fazenda 2021. A influenciadora digital de 23 anos levou a pior na votação contra Valentina Francavilla e Gui Araújo.

Além disso, o reality neste ano já contou com uma desistência e uma expulsão. Na primeira semana, depois de alguns conflitos na casa e problemas pessoais, Fernanda Medrado pediu para sair da Fazenda 2021 e deixou o jogo. Ela foi substituída foi Lary Bottino.

Dias depois, Nego do Borel foi expulso do programa ao ser acusado de assediar sexualmente de Dayane Mello. Na ocasião, a modelo brasileira estava bêbada e acabou passando a noite ao lado do cantor. Diferente de Medrado, o participante não foi substituído.