Quatro pessoas foram parar na sexta roça do reality show, mas a real briga parece estar entre apenas dois dos roceiros desta semana: Rico Melquiades e Tati Quebra-Barraco. Quem entre eles deve sair do programa? Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI e nos conte sua opinião.

Enquete A Fazenda 2021

Enquete A Fazenda 2021: no duelo entre Tati e Rico, quem sai? Rico

Tati Quebra-Barraco Vote

Rivalidade

A dupla não se dá bem no confinamento, já brigaram feio e vivem criticando um ao outro. Nos últimos dias, durante a festa do fim de semana do reality, a cantora alfinetou o humorista ao fazer uma pegadinha com ele e fingir que havia escondido bebidas durante a comemoração. Enfurecido, Rico disse que estava sendo provocado pela cantora e soltou o verbo para os colegas.

O cearense disse o quanto achava a colega de confinamento preguiçosa e que ela era prepotente, pois se achava a favorita do público. No dia seguinte, foi gravada uma dinâmica com os peões e a funkeira acusou Rico de pagar garotos de programa, por isso ela resolveu tirar dinheiro dele durante o jogo. Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI.

A troca de farpas entre eles é tão grande, que a briga começou a afetar as coisas aqui fora também, entre as equipes que cuidam das redes sociais dos participantes. No Twitter de Rico, foi feito um comentário sobre a fala de Tati ao citar os garotos de programa e ocorreu um trocadilho com o nome da peoa, “Tati Quebra Prostituição”. O time da funkeiro não ficou contente com a atitude e rebateu chamando Rico de “furico”. Vote na enquete A Fazenda 2021 e diga quem merece sair!

Como está a votação até agora?

Por enquanto, a briga na enquete A Fazenda 2021 do DCI sobre quem deve sair está entre Tati e Rico. A peoa aparece na primeira posição da parcial, com 41,68% dos votos do público. Rico vem em seguida com 25,35% dos votos para sair. A diferença entre eles é de 16,33% até agora – A enquete soma mais de 30 mil votos no momento.

No entanto, apesar de a briga para ver quem fica estar entre Tati e Rico, a funkeira ainda tem chance de escapar, pois vai realizar a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta, 27 de outubro. Já Rico está direto na berlinda da semana, pois foi vetado da disputa pelo chapéu. Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI e opine se quem deve sair é Tati ou Rico.

Relacionado – Veja como foi a roça da Fazenda 2021