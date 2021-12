As duas últimas roças da Fazenda 2021 estão formadas e vão definir quais serão os 4 finalistas da edição, que vão participar da última votação do reality. Quem deve seguir na competição, ser finalista e concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e dê a sua opinião.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem deve ser finalista?

Enquete a Fazenda 2021: quem deve ser finalista? Rico

Solange

Dynho

Marina

MC Gui

Sthe

Arcrebiano

Aline Vote

4 participantes vão para a final

A última semana da Fazenda 2021 promete ser carregada de muita emoção para os participantes restantes do reality. Isso porque dos 8 participantes restantes no programa, apenas 4 estarão na grande final, que está marcada para a próxima quinta-feira (16).

Para reduzir o elenco pela metade, a produção do reality preparou duas eliminações duplas: a primeira será na segunda-feira (13) e a segunda será na terça-feira (14). Em cada uma das decisões, dois peão vão para a casa e outros dois serão anunciados como finalistas.

Com os finalistas definidos, a última enquete a Fazenda 2021 será aberta e o público deverá votar em qual participante merece vencer o reality e levar para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Quem merece estar na final? Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI.

Quando será a final da Fazenda 2021?

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para a próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro. O programa será comandado por Adriane Galisteu e transmitido, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Além dos 4 finalistas, a grande final contará com todos os participantes que já foram eliminados – menos Nego do Borel e Fernanda Medrado.

O participante que levar a melhor na enquete a Fazenda 2021 da final, levará o prêmio de R$ 1,5 milhão para a casa. Além disso, o 2º colado também deverá levar um prêmio para a casa.

Como será a final do reality?

Até a grande final, muita coisa deve rolar. Veja o cronograma completo da Fazenda 2021 na última semana:

Segunda-Feira – 13 de Dezembro: Eliminação de 2 participantes da roça 1 + abertura da enquete a Fazenda 2021 da roça 2.

Terça-Feira – 14 de Dezembro: Eliminação de 2 participantes da roça 2 + oficialização do quarteto finalistas e abertura da votação final.

Quarta-Feira – 15 de Dezembro: Festa com todos os participantes eliminados.

Quinta-Feira – 16 de Dezembro: Grande final.

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro da reta final do programa.