Com a final da Fazenda 13 se aproximando, a frequência de eliminações deve ser acelerada entre os 9 participantes restantes na competição por R$ 1,5 milhão. Com isso em mente, depois da eliminação de Dayane na última sexta-feira (2), qual peão ou peoa deve ser o próximo eliminado do reality? Vote na enquete a Fazenda 2021 e opine sobre o futuro do confinamento.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem deve ser eliminado?

Enquete a Fazenda 2021: quem deve ser o próximo eliminado 9/12? Marina

Aline

Arcrebiano - Bil

Solange

MC Gui

Dynho

Sthe Vote

O ‘Grupão’ virou minoria no reality

Quem tem acompanhado a Fazenda 2021 desde a estreia, em setembro deste ano, sabe que inicialmente os confinados ficaram divididos em dois grandes grupos: o ‘Grupão’ e os ‘Excluídos’. Como o nome já diz, o ‘Grupão’ era formado pela maioria dos participantes e eles eram quem decidiam quem iria ou não para a roça, enquanto os excluídos (na maior parte do tempo formado por Aline, Rico e Dayane) eram alvos.

Acontece que, com a evolução do reality, os participantes foram sendo eliminados e o cenário mudou: o ‘Grupão’ virou minoria e, na reta final do reality, só Dynho Alves, MC Gui e Sthe Matos seguem na competição. Eles são os alvos da enquete a Fazenda 2021 da semana?

Nas redes sociais, internautas apostam que a próxima eliminação vai acontecer entre o trio, especialmente quando é considerado o fato de Rico Melquiades ser o fazendeiro da semana e provavelmente mandará um deles para a berlinda.

Outro ponto importante e que reforça a opinião pública de que o próximo eliminado do reality está entre os ex-integrantes do ‘Grupão’ é o fato de Sthe e Dynho terem sido os únicos participantes que perderam seguidores ao longo da última semana. Em tese, isso significa quem dentre todos os participantes, a dupla foi quem menos teve apoio dos fãs do programa nas redes sociais durante o período analisado.

Você concorda que o próximo eliminado do reality está entre Dynho, Sthe e MC Gui ou acredita que tudo pode acontecer na competição? Dê a sua opinião na enquete a Fazenda 2021 desta semana.

Parcial da votação do UOL aponta quem é o menos favorito do reality

Logo depois da eliminação de Dayane Mello, uma enquete sobre a Fazenda 2021 foi lançada no UOL para saber quem deve ganhar o reality da Record TV. Entre todas as opções, Marina Ferrari é a participante menos popular da vez, segundo resultado parcial da votação.

A influenciadora recebeu apenas 1,08% dos votos, o que foi suficiente para garantir a posição mais baixa da enquete a Fazenda 2021 da semana. Depois dela aparecem Aline Mineiro, com 1,61% dos votos, e Dynho Alves, que recebeu 2,88% do favoritismo.

Considerando o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021, em uma roça com todos os participantes, Marina é quem seria eliminada do reality.

Veja o ranking completo do menos popular ao favorito da Fazenda 2021:

01: Marina Ferrari (1,08% do favoritismo)

02: Aline Mineiro (1,61% do favoritismo)

03: Dynho Alves (2,88% do favoritismo)

04: Sthe Matos (3,12% do favoritismo)

05: MC Gui (3,20% do favoritismo na enquete a Fazenda 2021)

06: Solange Gomes (3,26% do favoritismo)

07: Arcrebiano (24,50% do favoritismo)

08: Mileide Mihaile (28,21% do favoritismo)

09: Rico Melquiades (32,14% do favoritismo – o mais cotado ao prêmio)

Quando vai acabar a Fazenda 2021?

A competição está cada vez mais acirrada e isso significa que a final da Fazenda 2021 está próxima de acontecer. A Record TV bateu o martelo e o último dia do reality será em 16 de dezembro, na terceira quinta-feira do mês.

Assim como no ano passado, quatro finalistas devem participar da votação final. A assessoria da emissora, no entanto, ainda não deu detalhes do evento de encerramento, mas uma coisa é esperada: todos os participantes eliminados deverão participar da cerimônia de coroação do vencedor ou vencedora.

Acompanhe todas as atualizações do DCI e fique de olhos no resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 desta semana.