A roça desta semana está formada e, como já é tradição no reality da Record TV, três dos participantes da berlinda disputam a Prova do Fazendeiro. Arcrebiano, Gui Araújo ou Lary Bottino, quem deve escapar da roça e conseguir o chapéu de fazendeiro? Vote na enquete A Fazenda 2021 e opine.

Enquete A Fazenda 2021

Enquete A Fazenda 2021: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro? Arcrebiano

Gui Araújo

Lary Bottino Vote

Quem ficou de fora da Prova do Fazendeiro?

Arcrebiano, Gui Araújo, Valentina e Lary Bottino correm o risco da eliminação nesta semana. Para a Prova do Fazendeiro da vez, no entanto, apenas três nomes foram classificados e Valentina ficou de fora depois da escolha de Lary, que foi parar na roça por sobrar no resta um.

Depois de definido quem é o novo comandante do reality, que escapará da roça da vez e tomará o chapéu de Dayane Mello, será aberta a votação entre os peões restantes: os dois que perderem a prova do fazendeiro e Valentina, que não participou da dinâmica. A votação do público fica aberta até o programa ao vivo da próxima quinta-feira (21), quando o peão que receber menos votos será eliminado do programa.

Como assistir a Fazenda 2021 online e grátis?

Para definir quem é o seu favorito na enquete A Fazenda 2021 desta semana, é importante acompanhar o que acontece dentro do reality. Além do modo tradicional, por meio dos aparelhos de TV, também é possível assistir ao programa na internet. Para isso, basta se cadastrar no PlayPlus, o streaming oficial da Record TV.

Na plataforma, que pode ser acessada em celulares, computadores ou smart TVs conectados à internet, é possível ter acesso ao mesmo sinal da Record TV, na aba ‘ao vivo’. Para acessar ao conteúdo, não é preciso ser assinante de nenhum módulo pago do serviço. Assim como na TV, A Fazenda 2021 vai ao ar no PlayPlus às 22h45 (segunda a sexta), 22h30 (sábado) e 23h15 (domingo).

Além disso, também é possível ter uma conta paga do PlayPlus na qual, por R$ 12,90 ao mês, o usuário tem acesso exclusivo a nove câmeras 24 horas dentro do reality – o que deixa o assinante ainda mais incluso no programa e com argumentos para decidir os futuros dos peões na enquete a Fazenda 2021.

Participe: Enquete a Fazenda 2021: Bil, Gui, Valentina ou Lary, quem sai?