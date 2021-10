Enquete a Fazenda 2021: Sthe, Gui ou Tati, quem deve ser fazendeiro?

A 6ª roça da Fazenda está formada e, como já é tradição no reality da Record TV, três peões da berlinda disputarão a Prova do Fazendeiro nesta quarta, dia 27. MC Gui, Tati Quebra-Barraco e Sthe, quem deve escapar da roça e conseguir o chapéu de fazendeiro? Vote na enquete A Fazenda 2021 e opine.

Enquete A Fazenda 2021 – Quem está na roça?

Enquete A Fazenda 2021: quem deve virar fazendeiro (26/10) MC Gui

Tati Quebra-Barraco

Sthe Vote

Aqui você confere a enquete da Fazenda para decidir quem sai

Que horas começa a Prova do Fazendeiro?

A disputa pelo chapéu de fazendeiro desta semana acontece ao vivo e, para conferir se o nome vitorioso é seu favorito na enquete a Fazenda 2021 desta semana, basta assistir ao reality. Nesta quarta-feira, 27 de outubro, a Fazenda vai ao ar, na Record TV e no PlayPlus, às 22h45 (horário de Brasília).

Para assistir na TV, do modo tradicional, é só sintonizar o aparelho na Record TV (canal aberto) e acompanhar a edição ao vivo do programa. Já para aqueles que preferem ficar atualizado pela internet, a aba ‘No Ar’ do PlayPlus – no modo gratuito – também exibirá a disputa. Acompanhe a cobertura da Prova do Fazendeiro no DCI e participe da enquete que vai definir o próximo eliminado da Fazenda 2021.

Veja também como foi a formação e quem votou em quem na roça da fazenda.