Enquete a Fazenda 2021: quem Gui Araújo deve mandar para a roça?

Gui Araújo venceu a Prova do Fazendeiro e assumiu o cargo de maior autoridade na Fazenda 2021 pela terceira vez desde a estreia do programa. Além da imunidade para esta semana, o influenciador também carrega para si a responsabilidade de formar a próxima berlinda. Quem deve ser o voto do fazendeiro? Vote na enquete a Fazenda 2021 e opine sobre quem deve ir para a roça.

A formação da roça, com a decisão de Gui Araújo como fazendeiro, será na próxima terça-feira (16).

Enquete a Fazenda 2021: quem deve ir para a roça?

Quem Gui Araújo deve mandar para a roça (18/11) Dayane

Sthe

Rico

Aline

Arcrebiano

MC Gui

Dynho

Mileide

Marina

Solange

Valentina Vote

Quem são os alvos de Gui Araújo

A vitória de Gui Araújo na Prova do Fazendeiro aconteceu acompanhada de muita emoção e, além de oficializar a condenação de Dayane e Sthe para a noite de eliminação, deixou alguns participantes preocupados com o futuro que o confinamento terá com terceiro o mandato do peão e o motivo é um só: Gui vai indicar alguém direto para a próxima roça e escolher quem será o primeiro nome confirmado na próxima enquete a Fazenda 2021.

Os participantes mais preocupados com o novo cenário do confinamento, no entanto, são Valentina Francavilla, Tiago Piquilo, Marina Ferrari e Rico Melquiades.

Entenda as principais desavenças de Gui na Fazenda 2021:

Valentina Francavilla: a relação entre o fazendeiro e a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho é conturbada desde o começo do programa, mas ficou mais problemática nas últimas semanas quando eles passaram a brigar diretamente. Em uma das confusões, que aconteceu na dinâmica da discórdia, o peão falou sobre os remédios que Valentina toma contra depressão como argumento na briga e a italiana ficou chateada. Acha que ela será o voto de Gui? Opine na enquete a Fazenda 2021.

Marina Ferrari: mesmo tendo vivido um início de relacionamento dentro do reality, Marina e Gui também protagonizaram algumas brigas dentro do confinamento. A dupla tem vivido atritos e, em uma das discussões, Gui deu a entender que Marina era burra. Isso rendeu votos entre os participantes, que se afastaram.

Rico Melquiades: o fazendeiro da semana e Rico Melquiades vivem uma relação de cão e gato e conseguem ser grandes inimigos e fazer brincadeiras um com o outro ao mesmo tempo. Rico já foi para a roça mandado por Gui e Gui já foi para a roça mandado por Rico. Eles já protagonizaram diversas brigas ao longo do reality. Rico está realmente em risco nesta semana? Participe da enquete a Fazenda 2021 e opine sobre a escolha de Gui.

