Enquete a fazenda 2021: quem MC Gui deve mandar para a roça?

MC Gui é o fazendeiro da semana, e no programa ao vivo desta terça-feira (30), o cantor vai mandar um dos participantes direto para a berlinda. Essa é a primeira vez do funkeiro no cargo de liderança e um de seus rivais levará a pior, mas quem será? Vote na enquete a Fazenda 2021 desta semana e dê a sua opinião sobre a decisão de Gui.

Quais são os alvos de MC Gui

MC Gui foi para a roça da semana passada votado por Rico Melquiades (fazendeiro), mas participou e venceu a Prova do Fazendeiro. Além de Melquiades- nome quase certo para a roça -, o funkeiro ainda tem outros cinco nomes para colocar na berlinda.

Rico Melquiades: a relação entre MC Gui e a ex-De Férias Com o Ex é cheia de altos e baixos desde a estreia do reality. Eles são responsáveis por diversas discussões ao vivo e trocas de votos animadas nas formações de roça. Em um dos casos, Rico usou a polêmica envolvendo MC Gui, que fez bullying com a aparência de uma criança na Disney, para atacar o cantor dentro do confinamento. Rico já ‘peitou’ MC Gui algumas vezes e, mais recentemente, foi responsável por colocar o funkeiro na roça que acabou com sua coroação como fazendeiro da semana.

Na briga entre Rico e Dayane, MC Gui ficou do lado da modelo e hoje é um dos maiores aliados da peoa – apesar do começo conturbado.

Solange Gomes: se tem um nome que vive confusões com MC Gui desde o começo do programa, esse nome é Solange. A ex-musa da banheira do Gugu tem vivido atritos com o funkeiro que estão cada vez mais fortes e em uma das situações mais recentes, ela chamou o novo fazendeiro de insuportável e reclamou do trabalho dele como cantor, destacando que sua voz é ‘irritante’.

Por sua vez, MC Gui já atacou Solange por diversas vezes e, em uma delas, escolheu enfrentá-la em uma prova alegando que ela era fraca e com certeza perderia a disputa. A afirmação deixou Solange irritada e a peoa acusou Gui de ser covarde e ‘não se garantir’ enfrentando outros homens. Os atritos entre eles serão motivos para Solange aparecer na enquete da Fazenda 2021 pela quarta vez?

Aline Mineiro: apesar de ter um convivência mais amigável do que Rico e Solange, Aline também um dos alvos declarados de MC Gui. O maior problema entre os participantes é estratégico, uma vez que Aline é defensora de Rico e, no fim das contas, uma ‘peça’ à favor de Rico que pode influenciar a formação da enquete da roça a Fazenda 2021 todas as semanas.

Além dos participantes citados, nomes como Mileide Mihaile, Marina Ferrari e Arcrebiano também já demonstraram medo de acabar na berlinda por conta do histórico de convivência e falta de afinidade.

A decisão de MC Gui sobre quem vai para a roça da semana será revelada, ao vivo, no programa desta terça-feira (30), às 22h45, na Record TV e PlayPlus.

