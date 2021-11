Enquete a Fazenda 2021: quem merece ir para a final do reality?

A grande final da Fazenda 2021 será no dia 16 de dezembro, e assim como na edição anterior, apenas quatro peões devem ir para da votação do público pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Quais participantes merecem ir para o top 4 do reality? Vote na enquete a Fazenda 2021 e opine sobre o futuro do programa.

Quem são os favoritos da Fazenda 2021 das redes sociais?

Desde a estreia da Fazenda 2021, no dia 14 de setembro, muita coisa aconteceu entre os confinados e enquanto uns perderam o favoritismo, outros conquistaram o público. Um bom termômetro dessa trajetória no reality, além da enquete semanal da Fazenda 2021 publicada no DCI, é a análise de crescimento de seguidores nas redes sociais.

O nome que mais ganhou destaque no programa, Rico Melquiades ganhou mais 2,4 milhões de seguidores. Esse número é maior do que o desempenho de todos os 9 participantes restantes somado e é resultado de semanas de sucessos que o peão viveu dentro do confinamento. Quando Dayane rasgou um de seus casacos com uma faca, por exemplo, o humorista ganhou mais de 1 milhão de novos fãs.

Aline Mineiro, que é uma das amigas de Rico no reality, ocupa a segunda posição. Desde a estreia, a ex-panicat recebeu mais de 510 mil novos seguidores. Mileide Mihaile é a terceira colocada, com mais de 280 mil seguidores conquistados no reality.

O top 5 dos mais populares ainda é formado por Solange Gomes, com +244 mil fãs, e Marina Ferrari, que registrou o crescimento de mais de 235 mil fãs.

No entanto, também tiveram participantes com saldos negativos no período. Arcrebiano, que é destaque da enquete a Fazenda 2021 pelo favoritismo desta semana, é um deles. O ex-BBB perdeu mais de 115 mil fãs na rede. Sthe Matos também aparece na lista negativa e registrou a baixa de pouco mais de 7 mil fãs em seu perfil.

A Fazenda: relembre os vencedores das edições

A Fazenda 1: Dado Dolabella

A Fazenda 2: Karina Bacchi

A Fazenda 3: Daniel Bueno

A Fazenda 4: Joana Machado

A Fazenda 5: Viviane Araújo

A Fazenda 6: Bárbara Evans

A Fazenda 7: DH Silveira

A Fazenda 8: Douglas Sampaio

A Fazenda 9: Flávia Viana

A Fazenda 10: Rafael Ilha

A Fazenda 11: Lucas Viana

A Fazenda 12: Jojo Toddynho

