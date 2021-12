Enquete A Fazenda 2021: quem merece o 2º lugar?

A grande final da décima terceira temporada será realizada na quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021 e a votação oficial já está rolando! Apesar de apenas o primeiro lugar levar o sonhado prêmio milionário para casa e ser o posto mais almejado pelos competidores, queremos saber a sua opinião sobre o segundo lugar no pódio da temporada. Quem merece ser coroado vice-campeão? Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI e compartilhe a sua opinião!

Rico

O humorista é o favorito para levar o prêmio, ele foi o participante da temporada que mais conquistou seguidores nas redes sociais e teve uma trajetória muito comentada no programa. Porém, se o favoritismo de Rico não se concretizar e ele perder o grande prêmio de R$ 1,5 milhão, acha que ele merece o segundo lugar do pódio? Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI!

Na consulta realizada nesta manhã de quarta-feira (15) nas parciais do UOL e DCI, Rico aparece em primeiro: 56,90% no DCI (mais de 24 mil votos no total) e 50,68% no UOL (mais de 11 mil votos computados no total). No Instagram, o famoso tem 3,3 milhões se seguidores.

Solange na enquete A Fazenda 2021

A ex-Banheira do Gugu se manteve forte no jogo e conseguiu de voltar de várias roças. A famosa conquistou vaga na final na mesma berlinda que Rico e tem fã do programa que acha que ela merece a coroa de vice-campeão. O que pensa? Conte para o DCI nos comentários!

Na parcial do DCI, a famosa está com 4,74% e assume a quarta posição do ranking, já na enquete do UOL, a participante aparece em terceiro com 7,19%. No Instagram, Solange tem 641 mil seguidores.

Arcrebiano merece o 2º lugar?

Rosto que ficou marcado em realities neste ano de 2021, Arcrebiano conseguiu ir longe em A Fazenda, o peão não teve a mesma conquista quando participou do Big Brother Brasil e o No Limite. Ele merece ficar em segundo lugar? Até o momento o famoso tem segurado essa posição nas votações parciais. Vote na enquete A Fazenda 2021 e compartilhe sua opinião com o DCI!

Na enquete A Fazenda 2021 do DCI, Arcrebiano assume a segunda posição com 33,27% dos votos, enquanto soma 35,20% no UOL. No Instagram, o modelo tem 6,1 milhões de seguidores.

Marina

A influenciadora digital conquistou seu lugar na final do programa, ela merece ganhar o reality ou ficar com a coroa de vice-campeã? Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI! A famosa estava cotada para participar da temporada de 2020 do reality show rural, mas só agora realmente conseguiu uma vaga no confinamento da Record.

Na votação parcial do DCI a famosa está com 4,92% dos votos e ocupa a terceira posição da lista, já na enquete A Fazenda 2021 do UOL, a peoa está em último, com 6,92% dos votos.

Prêmio 2º lugar de A Fazenda 2021

Na edição passada do programa, o vice-campeão conquistou um carro 0KM para levar para casa, por enquanto, a Record ainda não informou se o prêmio se repetirá nesta temporada.

Veja todos os participantes que ficaram em segundo lugar na história da Fazenda:

Danni Carlos (A Fazenda 1)

André Segatti (A Fazenda 2)

Sérgio Abreu (A Fazenda 3)

Monique Evans (A Fazenda 4)

Felipe Folgosi (A Fazenda 5)

Denise Rocha (A Fazenda 6)

Babi Rossi (A Fazenda 7)

Ana Paula Minerato (A Fazenda 8)

Marcos Härter (A Fazenda 9)

João Zoli (A Fazenda 10)

Hariany Almeida (A Fazenda 11)

Biel (A Fazenda 12)

